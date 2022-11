Lucas Guimarães explica suposta polêmica com Ana Hickmann: "bloqueado no Instagram"

Influenciador Lucas Guimarães falou ao PodCARAS sobre o que aconteceu entre ele e Ana Hickmann

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 10h09

O influenciador Lucas Guimarães esclareceu a polêmica entre ele e Ana Hickmann. Isso porque ele acreditava que a loira o bloqueou no Instagram e não sabia o motivo.

"Gente, a Ana Hickmann realmente tinha me bloqueado. Mas ela me mandou áudio dizendo que isso nunca aconteceu", começou ele em conversa no PodCARAS.

"Alguma coisa aconteceu. Mas ela foi tão carinhosa. Tão simpática. Ela falou de fato que não tinha motivos para me bloquear, não tinha pra quê, porque ela só bloqueia gente chata. Ela disse 'você tá longe de ser uma pessoa chata'", comentou.

Lucas então explicou como descobriu que não tinha acesso ao perfil da modelo: "Eu pegava meu Instagram reserva e botava pra seguir, seguia. No meu não conseguia".

Ele então explicou o que acha que aconteceu: "Aí o marido dela é ciumento e ele já havia bloqueado algumas pessoas por ciúme. Então o que pode ter acontecido é que como eu comentava muito as coisas dela, ele bloqueou. Acho que foi isso que aconteceu. Ou não sei se foi um bug do Instagram".

"Ela me seguiu e eu segui de volta. Ela mandou áudio rindo", contou ele, que afirma que os dois estão na paz.

Assista ao episódio do PodCARAS com Lucas Guimarães: