Larissa Maciel relembra seu encontro com Tom Cruise

A atriz Larissa Maciel revelou que é fã de Tom Cruise desde a adolescência e teve a oportunidade de encontrá-lo em uma das vindas do ator ao Brasil

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 19h44

Em entrevista ao PODCARAS lançado nesta quarta-feira, 3, a atriz Larissa Maciel deu detalhes da vez que conheceu Tom Cruise e ainda revelou que era fã do astro na adolescência.

“Atrás da parede do meu quarto eu tinha [posters do] Tom Cruise, do elenco de Barrados no Baile. Eu tinha minha parede cheia de posters de revistas”, contou Larissa.

A atriz ainda deu detalhes sobre seu encontro com o ator aqui no Brasil durante a divulgação do filme “Vanilla Sky” lançado em 2001. “Ele veio ao Brasil lançar um filme chamado Vanilla Sky e teve a pré-estreia, aí eu fui lá conheci, tirei foto, cumprimentei, falei que gostava do trabalho. Não falei que tinha poster dele na porta do quarto”, brincou a atriz.

Hoje, Larissa brilha na peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” ao lado do ator Mouhamed Harfouch e da atriz Vera Fischer.

Confira o PODCARAS com Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch!