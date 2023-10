João Guilherme Silva, filho de Faustão, dá spoiler sobre novo programa na Band; confira

Em participação no podcast CARAS, João Guilherme Silva, o filho de Faustão, revelou uma participação em seu novo programa

João Guilherme Silva, o filho de Faustão, vai ter seu próprio programa na Band com estreia marcada para o próximo sábado, 21. Em participação no podcast CARAS, o apresentador deu um spoiler sobre a nova atração semanal. Ele vai receber os irmãos Leo e Jade Picon no segundo dia de exibição, que tem os jovens como público-alvo.

"Também tem conteúdo para a turma mais velha. Eu acho que não é um programa para o jovem só, para todas as idades, mas feito por um jovem", contou o filho de Faustão. Ele ainda disse que não quer que o programa tenha nenhum formato. "A maioria dos programas de auditório hoje têm formato. No meu caso, quero fazer um programa sem formato, livre. Deu certo? Deu audiência? Continua. Não deu? Troca", disparou João Guilherme Silva.

O apresentador contou que o 'Programa do João' fará uma brincadeira entre os irmãos Leo e Jade Picon. A participação dos influenciadores digitais vai acontecer no sábado, 28. "Vamos trazer uma galera do digital, misturando com os consagrados de anos". "É legal porque a internet e a televisão é um 'cross'. A gente fala que o 'Programa do João' é 50% para a televisão e 50% para o digital. Eu estou com um programa na rádio de sexta e isso é um esquenta para o programa de sábado", completou.

Aos 19 anos, ele também falou sobre a pressão de ser filho do Faustão."O ponto positivo em relação à isso é muito maior do que o negativo. Até porque eu tenho total consciência do privilégio que eu tive em relação à outras pessoas. Não só do privilégio de poder trabalhar na televisão muito jovem, com 17 para 18 anos. Além desse privilégio, é ter um professor em casa. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu entendo que é uma coisa que aconteceu, mas cada um te a sua história de vida".

