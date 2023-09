Atualidades / Respeito

João Guilherme Silva rebate acusação de fake news contra Fausto Silva: 'Meu pai é um cara muito correto'

João Guilherme Silva falou do transplante do pai, Fausto Silva, e afirmou que apresentador 'jamais' furaria fila do SUS

João Guilherme Silva afirmou que o pai, Fausto Silva, ainda não conheceu os familiares do homem que doou o coração - Divulgação Band