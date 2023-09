Por que Faustão voltou para o hospital? Apresentador realizou transplante há 24 dias

Faustão passou por um transplante de coração no mês passado e tem ficado em estado de observação constante

O apresentador Fausto Silva (73), também conhecido como Faustão, voltou a ser internado nesta quarta-feira, 20, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O caso aconteceu 24 dias após ele ter sido submetido a um transplante de coração.

Conforme informações passadas pelo hospital, Faustão foi internado para passar por "exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição".

No último dia 10 de setembro, quando o apresentador recebeu alta, um boletim médico informou que o pai de João Guilherme iria para casa, mas seguiria "sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco".

Depois da notícia positiva, o comunicador emocionou os fãs ao divulgar um vídeo direto de casa. "Alô galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida", disse.

No mesmo vídeo, ele também revela que a batalha não terminou e que ele teria alguns meses pela frente, onde iria passar por tratamentos e ficaria em constante observação. "Agora eu tenho uma segunda fase. São mais dois, três meses de fisioterapia para a recuperação”, declarou.

QUANDO FAUSTÃO RECEBEU TRANSPLANTE DO CORAÇÃO?

Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele ficou internado por algumas semanas e chegou a ficar em estado grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.