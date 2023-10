João Guilherme Silva, filho de Faustão, abre o jogo sobre críticas com estreia: 'Adoro'

Em participação no podcast CARAS, João Guilherme Silva, filho de Faustão, falou sobre a estreia de seu programa na Band

João Guilherme Silva, o filho de Faustão, vai ter seu próprio programa na Band. Em entrevista ao podcast CARAS, ele abriu o jogo sobre as críticas com a estreia da nova atração, que acontece no próximo sábado, 21, às 20h30. O apresentador revelou que não tem medo de ser criticado pelo público. "Adoro", disparou.

"A internet levanta a pessoa muito rápido, mas os mesmos que te levantam são os que te afundam. A turma da televisão é muito fiel. Você vê que tem artista da música que não tem música de sucesso há muitos anos e eles vão, fazem shows e lotam. Porque é uma turma fiel. Na internet eles te levantam em um dia, você falou alguma besteira, no dia seguinte você é o vilão. A ascensão é rápida e a queda é mais rápida ainda", afirmou o filho de Faustão.

Ele também disse não ter medo das críticas do público. "Eu adoro crítica na verdade. A galera fala 'eu só gosto de crítica construtiva'. A crítica destrutiva que a gente fala, é um bom parâmetro para você saber avaliar o tipo de crítica. Quando a pessoa manda, você escuta e pensa se a pessoa tem razão. Você não vai ficar esquentando com isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa e tem muita gente que fala que não liga para a opinião dos outros. Eu acho que é importante você ligar, porque de fato se a pessoa está te criticando, tem um fundamento. Tem gente que não assiste e quer criticar."

JOÃO GUILHERME SILVA ENTREGA NOVIDADES DO PROGRAMA

Ele contou que a atração, que tem os jovens como público-alvo, fará uma brincadeira entre os irmãos Leo e Jade Picon. A participação dos influenciadores digitais vai acontecer no segundo dia de programa, ou seja, no sábado, 28. "É legal porque a internet e a televisão é um 'cross'. A gente fala que o 'Programa do João' é 50% para a televisão e 50% para o digital", completou o herdeiro de Faustão.

