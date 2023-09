Adriane Galisteu relembra criação na infância: 'Terapia era no chinelo'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Adriane Galisteu debateu sobre a importância de cuidar da autoestima

Prestes a começar outra edição de A Fazenda, a apresentadora Adriane Galisteu (50) relembrou momentos de sua juventude em entrevista ao podcast CARAS. Em uma conversa sobre autoestima, a modelo disse que já viveu momentos difíceis mas que precisou aprender a ser fote.

"Já vivi essas experiências, mas é difícil me colocar para baixo. Fiz terapia, me dei alta um pouco e daqui a pouco a gente volta", diz Adriane Galisteu sobre os dias de hoje . "[Mas] não podia chegar triste em casa, a terapia em casa era no chinelo. Minha bunda foi feita para tomar chinelada."

A apresentadora diz que entende a diferença de geração entre ela e seus pais, mas hoje gostaria que sua mãe também fizesse terapia. "Minha mãe não aceita, não faz terapia de jeito nenhum. Ela é de uma geração diferente, não aceita direito isso."

Hoje, mãe de Vittorio (13), fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iodice, Adriane Galisteu afirma perceber as diferenças de como cria seu filho. "Isso é uma coisa diferente dos dias de hoje, eu vejo com o Vittorio. Hoje as coisas são muito diferentes, eu nunca encostei um dedo nele."

Apesar disso, ela revela ser importante trabalhar a autoestima desde a infância. "Se a mãe e o pai não se atentarem para a autoestima, pode também entrar em uma questão que quando se perceber vai precisar de uma ajuda profissional. Antigamente era 'está triste, vai lavar roupa'. Se resolvia na porrada."

Para o futuro, Adriane Galisteu se prepara para a estreia a segunda temporada do documentário Barras Invisíveis no próximo ano, no Canal E!. O programa continuará acompanhando de perto a vida da apresentadora e de sua família.

