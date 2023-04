Xuxa Meneghel lamenta morte de seu pássaro, Luidy: ''Não resistiu''

Apresentadora Xuxa Meneghel se declara ao revelar que seu pássaro Luidy, que foi adotado, faleceu após pneumonia

Amante dos animais, a apresentadora Xuxa Meneghel (60) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para dividir uma notícia triste com seus seguidores: a morte de um de seus pássaros.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou registros com Luidy, que foi adotado por ela e faleceu após desenvolver uma pneumonia.

"É com muita dor no coração que digo a vocês que Luidy, meu loris, não resistiu a uma pneumonia…. Meu coração sente e sentirá muito a falta desse anjinho, que me foi dado, pois vivia em uma gaiola e nunca mais conheceu o que era viver preso. Mas infelizmente não terei mais seus beijos e seus barulhinhos", disse Xuxa ao legendar a postagem.

Nos comentários, Xuxa recebeu o carinho dos fãs e famosos. "Sinto muito", disse Angélica. "Meus sentimentos, Xuxa, é sempre muito difícil a dor da perda de um animalzinho de estimação", comentou o delegado e protetor animal Bruno Lima. "Com certeza viveu os dias mais felizes ao seu lado, com teu amor! Sinto muito", "Meus sentimentos", "Só quem ama seus pets sabe a dor da despedida", disseram.

Confira a declaração de Xuxa Meneghel para Luidy:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Xuxa se defende de críticas após estrelar reality com drag queens

Famosa por seu trabalho com o público infantil, a apresentadora Xuxa Meneghel se defendeu das críticas por estar cada vez mais próxima da comunidade LGBTQIA+. A artista está prestes a estrear no comando do reality Caravana da Drags, no Prime Video, e não esconde a empolgação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a loira disse que seu novo programa, que será uma competição de drag queens de cada estado do Brasil, não tem intenção de estimular as pessoas a se tornarem LGBTQIA+, mas sim libertar aqueles que estão presos a seus preconceitos.

"Ninguém estimula ninguém a ser o que não é. A Caravana das Drags não está aí para uma pessoa que agarrou esse título de 'Rainha dos Baixinhos' e que nunca vai largar. Eu não estou estimulando, nem o Ikaro, a nenhuma criança a não ser o que ela já nasceu sendo. É para deixar bel claro, a gente não está estimulando nada e nem ninguém", disparou.