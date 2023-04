Xuxa se defende de críticas após estrelar reality com drag queens: "Não estou estimulando"

Em entrevista à CARAS, Xuxa Meneghel falou sobre seu novo programa e o papel que ele deve ocupar na sociedade

Famosa por seu trabalho com o público infantil, a apresentadora Xuxa Meneghel (60) se defendeu das críticas por estar cada vez mais próxima da comunidade LGBTQIA+. A artista está prestes a estrear no comando do reality Caravana das Drags, no Prime Video, e não esconde a empolgação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a loira disse que seu novo programa, que será uma competição de drag queens de cada estado do Brasil, não tem intenção de estimular as pessoas a se tornarem LGBTQIA+, mas sim libertar aqueles que estão presos à seus preconceitos.

"Ninguém estimula ninguém a ser o que não é. A caravana das Drags não está aí para uma pessoa que agarrou esse título de 'Rainha dos Baixinhos' e que nunca vai largar. Eu não estou estimulando, nem o Ikaro, a nenhuma criança a não ser o que ela já nasceu sendo . É para deixar bem claro, a gente não está estimulando nada e nem ninguém", disparou.

" A gente apenas está dizendo: seja livre, seja feliz, mostre sua arte se você gosta de se maquiar, dançar ou costurar . Não necessariamente você precisa ser uma drag, mas seja você. Isso que é o mais importante nesse trabalho todo que a gente está fazendo", completou.

A mãe de Sasha Meneghel defendeu o Caravana de Drags e afirmou que o público precisa deixar o preconceito de lado antes de começar a temporada. "Acho que o público precisa se despir dessa discriminação, desse preconceito e dizer: eu estou a fim de ver, eu estou a fim de me envolver, de aprender e bater palma. Tem que se dar a chance", declarou ela, que sempre teve um enorme público LGBTQIA+.

Comandado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, o Caravana das Drags tem estreia prevista para a próxima sexta-feira, 14, na plataforma de streaming Prime Video. O programa mostra os apresentadores visitando oito cidades do Brasil através de um ônibus itinerante.

Produzido originalmente para ser disponibilizado em mais de 240 países e territórios , o programa terá oito episódios. Ao longo da temporada, as 10 participantes terão que competir pelo título de 'Drag Soberana' em meio a desafios que exploram as tradições brasileiras.