Ikaro Kadoshi entrega maior dificuldade em reality com Xuxa: 'Tirar o sonho'

Ao lado de Xuxa, Ikaro Kadoshi avalia Caravana das Drags em conversa com a CARAS Brasil

Prestes a estrear o Caravana das Drags, Ikaro Kadoshi falou sobre a maior dificuldade da atração que irá comandar ao lado de Xuxa Meneghel. Para ele, o reality show da Amazon Prime Video lida com os sonhos de outras Drags e, por isso, o momento mais difícil é precisar eliminar uma das 10 participantes do programa. "O mais difícil foi tirar o sonho de uma delas."

O artista Drag afirma que o reality show, que irá passar em 240 países, é a realização de um sonho próprio e também de um grande desejo da carreira da apresentadora e rainha dos baixinhos. Para ele, poder trabalhar com Xuxa é bastante significativo, já que ele assistia ao programa da cantora em momentos difíceis e violentos que viveu na infância.

"Ela salvou minha vida várias e várias vezes, e eu tenho a oportunidade de falar isso para ela sempre. Eu venho de uma família extremamente violenta, minha mãe apanhava todos os dias do meu pai, e a chance que eu tinha de não viver esse mundo era quando a minha mãe me colocava para assistir Xuxa. E eu falo que ela foi a minha babá, porque ela foi. A nossa troca é a coisa mais bonita."

Em conversa com a CARAS Brasil, ele ainda afirma que Xuxa sempre foi uma inspiração e carregou a arte Drag em si, mesmo sem montação ou uma personagem. "Essa mulher é Drag na alma. Drag sempre foi sobre liberdade, e uma mulher que sempre foi livre, questionadora de como tudo funciona, era mais Drag do que muitas que a gente teve na história desse país."

Ikaro ainda acrescenta que torce para uma segunda temporada, já que há muito mais do Brasil para mostrar. A proposta do programa é levar a caravana para cidades que fujam do eixo Rio-São Paulo, e assim, possibilitando os apresentadores, competidores e público a conhecer "diferentes cores, corpos, culinária e cultura do país".

"Tem muito no Brasil para mostrar ainda. A sensação é que a gente só está começando. Cada cidade tinha uma magia específica", completa Ikaro. O Caravana das Drags terá nove episódios e tem a estreia marcada para o dia 14 de abril, sendo disponibilizado na plataforma de streaming da Amazon Prime Video.