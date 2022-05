Viviane Araújo e marido celebram um ano do 'filho' com festinha especial

Grávida de seu primeiro filho com Guilherme Militão (32), Viviane Araújo (47) celebrou o aniversário de outro filho com o amado!

Nesta segunda-feira, 02, a musa de Carnaval compartilhou fotos comemorando um ano de vida de seu cachorrinho e encantou com tanta fofura.

"Um aninho do nosso Dom! E a @crecheescolabfa preparou a festinha pra ele e seus amiguinhos, tudo feito pelo @festadaspatasbuffet com petiscos 100% natural, sem corantes e sem conservantes!", contou ela.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros do pet. "Muita fofura", falaram. "Que delicinha! Cresceu muito", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, durante o Carnaval, Viviane Araújo surgiu radiante ao lado do marido na Sapucaí exibindo sua barriguinha evidente.

Veja as fotos do aniversário do cachorrinho de Viviane Araújo: