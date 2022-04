Grávida, Viviane Araújo surge radiante ao lado do marido na Sapucaí

Esperando seu primeiro filho com Guilherme Militão, Viviane Araújo surgiu radiante em seu primeiro Carnaval grávida

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 08h29

A atriz Viviane Araújo (47) está curtindo seu primeiro Carnaval grávida!

Ao lado do marido, Guilherme Militão (32), a musa apareceu radiante na Sapucaí curtindo um camarote no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 21.

"Essa avenida é linda demais", disse ela ao surgir com um look confortável e com a mão na barriguinha acariciando Joaquim.

Nos comentários, os seguidores admiraram os futuros papais. "Lindos", elogiaram os fãs. "A rainha das rainhas", enalteceram os internautas a famosa.

Ainda nas últimas semanas, Viviane Araújo encantou ao mostrar a evolução de seu corpo na gravidez nos looks de Carnaval nos ensaios.

Veja as fotos de Viviane Araújo e o marido na Sapucaí: