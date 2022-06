Sthefany Brito mostra nova integrante da família: ''Minha princesa ligada no 220''

Atriz Sthefany Brito adota cachorrinha vira-lata e compartilha cliques fofos com Tina nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 08h53

A família Brito cresceu! Na terça-feira, 28, a atriz Sthefany Brito (35) encheu seu feed de amor ao apresentar a nova mascote para os seguidores na web!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou lindos registros com a cachorrinha vira-lata Tina, que foi adotada por ela.

"A nossa família cresceu… Uma menina serelepe entrou nas nossas vidas para bagunçar a casa, atanazar a vida dos meninos e encher ainda mais nossos corações de amor!!!! Faz uma semana que estamos aqui, com muita paciência e amor, nos adaptando. Estava doida para apresentá-la a vocês: Tina, a mais nova integrante da família, minha princesa ligada no 220, da língua pintada", começou escrevendo.

Amante dos animais, Sthefany já tem dois cães, London e Valentino. Segundo a famosa, o nome da nova mascote da família é um "sinal de Deus".

"Esse já era o nome dela! Não fomos nós que escolhemos. E, antes que digam que é coincidência, não é! Não acredito! Isso é Deus mesmo! Ele colocou a gente no caminho dela! Ela era pra ser nossa… Na hora certa, nos encontramos!", disse ainda, usando a hashtag "adote".

Sthefany Brito mostra festa de aniversário em clima de festa junina

Sthefany Brito completou mais um ano de vida no último dia 19 de junho! A atriz organizou um arraial para comemorar a data especial em família. Na web, ela publicou série de fotos em que aparece sorridente durante o Parabéns com o filho, Enrico (1), no colo, do casamento com Igor Raschkovsky. “E a mamãe aqui começou a semana mais velha e como se não fosse possível, mais cheia de amor ainda!”, disse ela.

Confira a nova integrante da família Brito: