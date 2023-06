Seguidores apontam alfinetada de Arthur Aguiar ao dar nome de ex-BBB para pet

Ator Arthur Aguiar impressiona os seguidores ao dar nome de integrante do BBB 22 para sua cachorrinha com a namorada

O campeão do BBB 22 Arthur Aguiar deixou seus seguidores chocados na última quinta-feira, 29, ao surgir com a nova integrante da família nas redes sociais!

Ao bater um papo com os fãs e mostrar a cachorrinha de sua namorada, Jheny Santucci, nos stories de seu Instagram, o ator chamou atenção pelo nome do animalzinho, que já tem uma conta própria na rede social, com posts desde o mês de abril.

"Eu só consegui aparecer agora, não deu para aparecer antes, gente, impossível!", disse ele. Em seguida, Aguiar exibiu a pet da raça Spitz Alemão, que se chama Jade. "Inclusive, temos uma moradora nova na casa", falou ele. Ao que tudo indica, o nome foi escolhido pelo casal.

Os internautas se impressionaram com o nome da cachorrinha, já que durante sua participação no reality show da TV Globo, Arthur e a influenciadora Jade Picon, que viveu a personagem Chiara na novela Travessia, tiveram um embate assumido. "Ele pôs o nome da cachorra dele de Jade?", "Jadinha, é isso mesmo?", "Será que é marrenta igual a Jade que deu o nome?", disseram algumas pessoas nos comentários das publicações do perfil da pet, chegando até a marcar Picon.

Confira a cachorrinha da namorada de Arthur Aguiar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jadinha (@jadegiragira)

Arthur Aguiar será papai após namoro secreto com influencer

Uma notícia pegou de surpresa a "padaria". É que foi revelado que o ator e cantor Arthur Aguiar vai ser papai pela segunda vez. A nova namorada do bonitão estaria grávida de seu primeiro filho.

As informações foram divulgadas pela jornalista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV. Ela disse que os estão felizes com a notícia, mas ainda vão esperar mais um mais algumas semanas para anunciar a novidade para os fãs.

Arthur Aguiar assumiu o namoro com Jhenny Santucci no Dia dos Namorados. Ele recebeu muitas mensagens dos fãs e se emocionou com o carinho.

“Esse story é pra agradecer você que está me assistindo, por todas as mensagens que vocês tão me mandando, de carinho. Estou muito feliz, feliz que vocês estão felizes. Realmente recebi muitas mensagens legais, e isso me deixa feliz, me deixa em paz, me aquece o coração", começou o ator.