Namorada de Arthur Aguiar justifica nome polêmico de pet: “Já era Jade”

Provocação? Namorada de Arthur Aguiar vem a público para esclarecer pet com nome de rival do BBB 22

A namorada do ator Arthur Aguiar, Jheny Santucci veio a público para esclarecer a polêmica sobre a nova integrante da família do cantor. É que o ex-BBB intrigou os fãs na última quinta-feira, 29, ao mostrar seu novo pet nas redes sociais, uma cachorrinha chamada Jade, mesmo nome de sua rival no reality, Jade Picon.

Jheny contou que já tem a cachorrinha há dois anos e que Arthur não foi responsável por nomeá-la: "Oi, gente, bom dia! Só pra esclarecer um negócinho aqui pra vocês, a Jade, minha cachorra, minha filha amada, ela já tem dois anos de idade. Fui eu que coloquei o nome dela de Jade, o Arthur tá conhecendo ela agora”, a influenciadora negou a suposta provocação.

"Ela óbviamente já era Jade e, aí gente, que rolê engraçado. Mas ela sempre foi Jade, tá gente? A Jade já tem dois anos de idade. Eu tenho ela desde 2021, tá bom? Eu que coloquei esse nome nela, que é um nome que eu gosto e é isso”, a morena concluiu e Arthur fez questão de compartilhar o vídeo: “Para evitar qualquer ruído”, ele escreveu.

Namorada de Arthur Aguiar justifica nome de pet - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o campeão da edição de 2022 do ‘Big Brother Brasil’, reality da Globo, teve um embate declarado com a influenciadora digital e atriz, Jade Picon. Após deixar o reality, a morena protagonizou a última novela das nove na emissora, ‘Travessia’, como a personagem ‘Chiara’, enquanto Arthur focou em sua carreira musical.

Conheça a nova namorada de Arthur Aguiar:

Arthur Aguiar revelou recentemente que está vivendo um novo relacionamento com Jheny Santucci. Com cerca de 86 mil seguidores, a nova namorada do ex-BBB é influenciadora digital e dona de um salão de beleza e de um estúdio de bronzeamento artificial na capital de São Paulo. Além disso, ela também é amiga do jogador de futebol Neymar Jr.