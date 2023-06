Gente? Arthur Aguiar será papai após namoro secreto com influenciadora

Arthur Aguiar será papai novamente; notícia caiu como uma bomba na "padaria"

Uma notícia pegou de surpresa a "padaria" nesta madrugada. É que foi revelado que o ator e cantor Arthur Aguiar vai ser papai pela segunda vez. A nova namorada do bonitão estaria grávida de seu primeiro filho.

As informações foram divulgadas pela jornalista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV. Ela disse que os estão felizes com a notícia, mas ainda vão esperar mais um mais algumas semanas para anunciar a novidade para os fãs.

Arthur Aguiar assumiu o namoro com Jhenny Santucci no Dia dos Namorados. Ele recebeu muitas mensagens dos fãs e se emocionou com o carinho. “Esse story é pra agradecer você que está me assistindo, por todas as mensagens que vocês tão me mandando, de carinho. Estou muito feliz, feliz que vocês estão felizes. Realmente recebi muitas mensagens legais, e isso me deixa feliz, me deixa em paz, me aquece o coração”, começou o ator.

“Obrigada a cada um de vocês que gastou um pouco do seu tempo pra me mandar uma mensagem de carinho, de felicidade, de coisas boas. Muito obrigada mesmo”, finalizou Arthur, mostrando estar bastante feliz nesse novo momento.

Arthur Aguiar já é papai: ele teve a fofíssima Sophia Cardi, fruto do relacionamento com Maíra Cardi. Os dois se separaram no início do ano após um longo período de turbulência. Eles hoje mantém uma relação amigável.

Arthur Aguiar aponta motivo bizarro para término com Maíra Cardi: ‘Coxinha’

Recentemente, Arthur Aguiar usou sua participação no podcast Bagaceira Chique, comandado pela apresentadora Luciana Gimenez, para falar sobre seu relacionamento com Maíra Cardi. O ator e cantor revelou que provavelmente sua alimentação foi um dos principais motivos para o fim de seu casamento.

“Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que em casa era melhor que eu não comesse (carne), principalmente pela Sophia, mas fora. Coxinha não entrava [em casa], açúcar nem pensar. Existia uma questão do público também, é o que ela trabalha, como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação, tipo ‘eu cuido das pessoas e meu marido tá comendo coxinha’”, explicou.