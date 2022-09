Paolla Oliveira esbanja beleza em fotos ao lado dos seus pets

A atriz Paolla Oliveira compartilhou em suas redes sociais momentos fofos ao lado dos seus cachorros

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 19h04

Nesta quinta-feira, 29, Paolla Oliveira (40) compartilhou alguns momentos fofos com seus pets no seu Instagram.

A atriz publicou duas fotos onde aparecia sentada ao lado de dois dos seus cachorros. A estrela da novela “Cara e Coragem” esbanjava beleza usando uma blusa de manga comprida e calça jeans.

“Cercada de afeto”, escreveu a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) na legenda das fotos publicadas.

Nos comentários, os fãs da intérprete de Pat adoraram as fotos com os pets! “Que amor mais verdadeiro”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Aee essas fotos são as melhores pra mim”.

Tatuagens!

Na última quarta-feira, 28, Paolla mostrou para os seguidores em suas redes sociais as tatuagens que tem na região dos seios.

Com o look recortado na região da linha do sutiã, a artista ostentou suas tatuagens: um símbolo do infinito, a palavra "equilíbrio" e a letra "p"