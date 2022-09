Marina Ruy Barbosa esbanja beleza em foto com seu pet no colo

A atriz Marina Ruy Barbosa publicou uma foto em suas redes sociais posando com seu cachorrinho no colo

Nesta quinta-feira, 15, Marina Ruy Barbosa compartilhou uma foto em seu Instagram onde aparecia com seu cachorrinho no colo.

Em sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro, Marina posou sorrindo com um sobretudo vermelho e segurando o pet chamado Sig.

Esta não é a primeira vez que Sig aparece nas redes socais de Marina! No início de mês, a atriz publicou um vídeo em que o cachorrinho aparecia em seu carro.

Na mesma publicação, assim como na mais recente, Marina esbanjou beleza em outra selfie com o pet que tem pequenos olhos azuis.

Recentemente, a artista deixou seus fãs babando ao publicar uma série de fotos tiradas em uma tarde ensolarada em Nova York.

Marina apareceu usando um vestido estiloso, com mangas ombro a ombro, todo cor de rosa, com estampa de flores vermelhas, com um detalhe no peito.