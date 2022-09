Marina Ruy Barbosa exibe curvas esculturais ao usar um vestido curtinho super colado: ''Lindeza!''

Marina Ruy Barbosa arrancou elogios dos fãs ao exibir um vestido curtinho super colado ao corpo

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 15h35

Neste domingo, 11, Marina Ruy Barbosa (27) usou suas redes sociais para exibir uma série de fotos que fez durante uma tarde em Nova York. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido curtinho e super colado ao corpo, que realçava suas curvas esculturais.

Nas imagens, a ruiva aparece usando um vestido estiloso, com mangas ombro a ombro, todo cor de rosa, com estampa de flores vermelhas, com um detalhe no peito. Ela ainda apostou em um salto alto fino, com a mesma estampa do look, uma maquiagem poderosa, uma bolsinha e um coque no cabelo.

Na legenda, ela apenas escreveu: "A Sunny day in NYC", que em português significa: "Um dia ensolarado em Nova York".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que mulher maravilhosa!", escreveu um. "Lindeza!", falou outro. "Uma deusa!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Marina Ruy Barbosa usando um vestido curtinho e coladinho ao corpo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se emociona ao ver outdoor com a sua cara na Times Square

Recentemente, Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para exibir um momento emocionante e muito importante em sua carreira. A atriz foi projetada em um dos outdoors da Times Square, em Nova York e foi conferir de perto esse momento, publicando uma série de fotos e vídeo que mostravam a sua reação ao ver o telão com a sua cara.

