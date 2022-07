Luísa Sonza posa de calcinha em fotos na cama com sua cachorrinha, Gisele: ''Que mulher''

Divulgando novo single, Luísa Sonza arranca elogios ao publicar série de fotos com look ousado ao lado de sua cachorrinha, Gisele

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 07h19

A cantora Luísa Sonza (23) elevou a temperatura nas redes sociais ao postar novas fotos em que aparece com sua cachorrinha Gisele Pinscher!

Na noite de segunda-feira, 11, a artista compartilhou os cliques em seu feed no Instagram para divulgar sua nova música com a Sony Music, o single Cachorrinhas, que será disponibilizado no dia de seu aniversário, 18 de julho.

Em seu feed no Instagram, a musa surgiu usando apenas uma calcinha e camiseta. Fazendo carão e empinando o bumbum, ela arecebeu chuva de elogios ao exibir as pernas torneadas no ensaio improvisado na cama ao lado da pet.

"CACHORRINHAS. 18.07", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs babaram pela beleza da gata. "QUE MULHER MARAVILHOSA", "Deusa", "Essa minha mulher é goxtosa demais", "Linda demaisss", "AU AU MAMÃE", "Automaticamente perco toda minha postura", "Mais um hit da mamãe vindo aí!!!", elogiaram.

Vale ressaltar que Luísa assinou contrato de US$20 milhões com a Sony Music. No dia, Luísa levou suas cachorrinhas, Gisele, Britney Sprinschers e Duda Beainscher com ela.

Luísa Sonza manda recado para possíveis penetras em sua festa

Luísa Sonza comentou sobre sua festa de aniversário em comemoração aos seus 24 anos e afirmou que não quer penetras por lá. “Gente, sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, não vá, please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, vocês já estão careca de saber”, disse ela. "Gente, não vejo maldade nisso. Eu fico é triste que tem amigo meu me dizendo que foi NO MÉDICO e o médico disse que ia, tipo???? É meu aniver pô, é um momento importante e tem gente que quer ir sem nem me conhecer e ainda fica falando pra todo mundo que vai", disparou ainda.

Confira as fotos de Luísa Sonza com a cachorrinha Gisele: