Luísa Sonza manda recado para possíveis penetras em sua festa de aniversário: ''Não vá''

Cantora Luísa Sonza comenta sobre sua festa de aniversário de 24 anos e fala que vai expulsar pessoas que não foram convidadas

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 10h22 - Atualizado às 10h44

A cantora Luísa Sonza (23) usou suas redes sociais para comentar sobre sua festa de aniversário!

No próximo dia 18 de julho, a artista completa mais um ano de vida, e vai preparar uma festa intimista para celebrar a chegada dos 24 anos com presença de convidados famosos.

Em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira, 11, a famosa fez questão de mandar um alerta para quem pretende entrar de penetra na comemoração.

“Gente, sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, não vá, please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, vocês já estão careca de saber”, escreveu Sonza.

Um seguidor comentou na publicação: "Maldosa ela hein hahaha mas tá certo, quem não é convidado não deve ir mesmo!". Luísa, então, respondeu: "Gente, não vejo maldade nisso. Eu fico é triste que tem amigo meu me dizendo que foi NO MÉDICO e o médico disse que ia, tipo???? É meu aniver pô, é um momento importante e tem gente que quer ir sem nem me conhecer e ainda fica falando pra todo mundo que vai", disparou ainda.

Nos Stories de seu Instagram, a dona do hit Anaconda também falou sobre o assunto. “Acho super chato falar isso, mas já to sabendo de uma galera dizendo que vai sendo que mal conheço essas pessoas”.

Luísa Sonza faz desabafo ao voltar às redes sociais

Depois de dias em meio à natureza com a família, Luísa Sonza contou que estava longe da web e apenas usando o celular de forma esporádica, e confessou que gostou de ter esse momento longe da "realidade paralela de gente chata". "Estava fora esses dias e agora estou de volta, mas sim, era eu esporadicamente pegando o telefone e postando coisas um tanto aleatórias e de profundidade duvidosa. Tão bom ficar no meio do mato, sem celular. Eu volto para essa (falsa) realidade paralela de gente chata, e já me estresso, porque está fresco ainda no meu cérebro o que é mesmo bom e real", disse ela. "Mas relaxa, gente. Estou feliz de estar de volta e quem não gostou, uma pena, porque aonde eu vou, eu estou", brincou ainda.

Confira a mensagem de Luísa Sonza para os possíveis penetras em sua festa de aniversário:

Gente sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, NÃO VÁ, Please. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, ces já tão careca de saber. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) July 11, 2022