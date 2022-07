Luisa Sonza faz desabafo ao voltar às redes sociais: "Realidade paralela"

A cantora Luisa Sonza passou alguns dias em meio à natureza e fez um desabafo ao voltar para a web

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 18h04

Após passar um período em meio à natureza, Luisa Sonza (23) voltou às redes sociais nesta sexta-feira, 8, e fez um desabafo.

Em seu perfil no Twitter, a cantora contou que estava longe da web e apenas usando o celular de forma esporádica, e confessou que gostou de ter esse momento longe da "realidade paralela de gente chata".

"Estava fora esses dias e agora estou de volta, mas sim, era eu esporadicamente pegando o telefone e postando coisas um tanto aleatórias e de profundidade duvidosa. Tão bom ficar no meio do mato, sem celular. Eu volto para essa (falsa) realidade paralela de gente chata, e já me estresso, porque está fresco ainda no meu cérebro o que é mesmo bom e real", disse ela.

Em seguida, Luisa tranquilizou os fãs e alfinetou os haters. "Mas relaxa, gente. Estou feliz de estar de volta e quem não gostou, uma pena, porque aonde eu vou, eu estou", brincou a artista.

Confira o desabafo de Luisa Sonza:

Tava fora esses dias e agr to de volta mas sim era eu exporadicamente pegando o telefone e postando coisas um tanto aleatorias e de profundidade duvidosa — LUÍSA SONZA (@luisasonza) July 8, 2022

Tão bom ficar no meio do mato sem celular eu volto pra essa (falsa) realidade paralela de gente chata e já me estresso pq tá fresco ainda no meu cérebro o que é mesmo bom e real — LUÍSA SONZA (@luisasonza) July 8, 2022