Fernanda Paes Leme adota cachorrinho de Giovanna Lancelloti e Gabriel David

Após polêmica em festa de Preta Gil, atriz Fernanda Paes Leme adota cacchorrinho de Giovanna Lancellotti para seu pai

A atriz Fernanda Paes Leme encheu suas redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar com seus seguidores que adotou um dos filhotes da cachorrinha de Giovanna Lancellotti!

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod ao lado de Giovanna Ewbank publicou cliques ao lado de Lancellotti e do namorado dela, o empresário Gabriel David. Na legenda, Fe contou que o pet será adotado por seu pai, o jornalista e comentarista Álvaro José.

"Como lidar com tanta fofura?! O novo integrante da família Paes Leme, o novo parceiro do meu pai, Álvaro José, se despedindo da Giovanna e do Gabriel. Ele ainda não tem nome, se quiserem sugerir pro meu papito, comenta aí", questionou seus seguidores.

Recentemente, Gi Lancellotti contou no podcast de Fe Paes Leme e Gio Ewbank que sua cachorra teve os filhotes um dia depois da sua festa de aniversário de 30 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme revela situação delicada com famosa em festa de Preta Gil

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao contar uma situação delicada que viveu durante a festa de aniversário da cantora Preta Gil na noite da última terça-feira, 8. Ela contou que foi conversar com um casal de famosos, mas foi ignorada pela mulher sem saber o motivo. Sem revelar nomes ou características das pessoas, ela contou como se sentiu com a situação.

“Encontrei um casal que eu super adoro e fui dar oi. Ela estava conversando com uma pessoa e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e continuou conversando e eu fiquei conversando com ele. O papo super rolando e eu achei que, em algum momento, ela iria vir para o papo, falar direito, conversar... Mas não. Ela virou as costas e saiu. Eu fique meio desconcertada na hora”, disse ela nos stories do Instagram.