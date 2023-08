Fernanda Paes Leme revela situação delicada com famosa na festa de Preta Gil

Fernanda Paes Leme conta que foi ignorada por uma famosa durante a festa de Preta Gil e refletiu sobre o assunto

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao contar uma situação delicada que viveu durante a festa de aniversário da cantora Preta Gil na noite de terça-feira, 8. Ela contou que foi conversar com um casal de famosos, mas foi ignorada pela mulher sem saber o motivo. Sem revelar nomes ou características das pessoas, ela contou como se sentiu com a situação.

“Encontrei um casal que eu super adoro e fui dar oi. Ela estava conversando com uma pessoa e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e continuou conversando e eu fiquei conversando com ele. O papo super rolando e eu achei que, em algum momento, ela iria vir para o papo, falar direito, conversar... Mas não. Ela virou as costas e saiu. Eu fique meio desconcertada na hora”, disse ela nos stories do Instagram.

Então, Fernanda contou que ficou chateada, mas resolveu seguir a vida. “Depois eu fui viver a vida e fiquei pensando: 'Ela fez isso mesmo?'. Ela não fez questão de falar comigo, o que aconteceu? E não são pessoas que eu convivo para ter acontecido alguma coisa... a pessoa simplesmente não fez questão alguma de falar comigo e tudo bem. E a forma como eu reajo que me diz respeito. No primeiro momento, eu fiquei chateada, tentei cruzar o olhar e entender se era impressão minha. Mas eu falei: 'quer saber? Aceita! E age como quiser, ignora também'. Fica mendigando a atenção dos outros. A pessoa não fez questão alguma de falar comigo, porque eu vou ficar? Tantas pessoas legais para eu falar. É muito doido como a gente não está preparado para a rejeição, alguém te ignorar. Encontrar mecanismos para lidar com isso. Até que eu esqueci e é isso. Cada um dá aquilo que tem, fazer o quê”, finalizou.

Fernanda Paes Leme fala sobre o desejo de ter filhos

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou suas redes sociais para abrir o coração sobre um momento doloroso em sua vida pessoal. Ao ser questionada por um seguidor sobre a vontade de ter filhos, a artista relembrou o período delicado em que enfrentou um aborto espontâneo.

Em uma caixinha de perguntas, um fã quis saber: “Você pretende contar para gente sobre gravidez/tratamento para engravidar ou esse assunto é privado?”, Fer foi sincera em sua resposta: ”Eu não exponho tudo aqui, né? Vocês sabem e acho incrível que também não me cobram mesmo tendo curiosidade”, iniciou.

“Eu falei sobre o aborto que sofri final de 2021 no Podcast Mil e Uma Tretas, escolhi falar ali sobre algo tão delicado porque sabia que seria acolhida naquele ambiente seguro pra mim. Recebo muitas mensagens até hoje”, Fernanda relembrou o aborto espontâneo. A apresentadora perdeu o bebê poucos dias após a descoberta da gestação.

Fernanda ainda revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos: “A verdade é que depois eu não tentei mais, foquei em congelar meus óvulos, e meu processo não foi tão simples, fiz vários ciclos e tudo envolvendo maternidade estava muito latente pra mim. Depois descobri algumas outras dificuldades que um dia falarei sobre”, ela desabafou.

Mesmo em meio as dificuldades, Fernanda contou que ainda tem o desejo de ser mãe e a esperança de construir uma família com seu noivo, Victor Sampaio: “Mas me dei férias desse assunto, precisava sabe? Então, tô de férias e um dia a gente fala disso, ta?! A vontade segue aqui e o futuro a Deus pertence”, ela concluiu.