Fátima Bernardes e William Bonner lamentam morte de cachorrinho da família: "O mais perfeito"

Nas redes sociais, Fátima Bernardes e William Bonner lamentaram a morte de Chantilly, o cachorro de estimação dos filhos

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para lamentar a morte de Chantilly, o cachorrinho de estimação dos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, que estão com 25 anos.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do The Voice Kids, da TV Globo, recordou várias fotos com o pet, e contou que o cachorrinho já estava na família há 17 anos. "Dia triste aqui em casa. Chantilly se foi depois de 17 anos com a gente. Deixou muitas, muitas lembranças doces e felizes", lamentou a comunicadora.

Depois foi a vez do âncora do Jornal Nacional falar sobre a morte de Chantily, postando apenas uma foto dele em sua rede social. O apresentador relembrou um comentário que seu pai fez ao ver que o animalzinho era o papel de parede de seu computador.

"'Mas que cachorrinho bonitinho! Parece o olhar de uma criança!' Meu pai, encantado com a foto que eu usava em 2006 como papel de parede no computador. Era o Chantilly. O cão mais perfeito e mais amado do nosso universo", afirmou ele ao se despedir.

Confira as publicações:

Fátima Bernardes tem reunião para definir futuro na Globo

A apresentadora Fátima Bernardes tomou a atitude de ter uma conversa sincera com a Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela teve uma reunião com a direção da emissora carioca para falar sobre o seu futuro no canal. Com contrato até 2025, ela não quer ficar na 'geladeira'.

O assunto surgiu quando começaram os rumores de que o programa The Voice pode ser cancelado devido à baixa audiência. Com isso, a comunicadora teve ficar sem uma atração no canal e decidiu conversar antes que isso possa acontecer.

"Ela disse à Globo: 'Eu prefiro não ficar na geladeira, porque tenho outros projetos, são projetos que não brigam com a emissora e eu não vou fazer isso com vocês, porque vocês foram muito respeitosos em relação a todo meu contrato que até hoje permanece", disse o colunista.