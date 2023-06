Fátima Bernardes tem reunião com a direção da Globo sobre seu futuro

Fátima Bernardes toma atitude após rumores sobre o The Voice nos bastidores da Globo, diz colunista

A apresentadora Fátima Bernardes tomou a atitude de ter uma conversa sincera com a Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela teve uma reunião com a direção da emissora carioca para falar sobre o seu futuro no canal. Com contrato até 2025, ela não quer ficar na 'geladeira'.

O assunto surgiu quando começaram os rumores de que o programa The Voice pode ser cancelado por causa da baixa audiência. Com isso, a comunicadora teve ficar sem uma atração no canal e decidiu conversar antes que isso possa acontecer.

“Ela disse à Globo: 'Eu prefiro não ficar na geladeira, porque tenho outros projetos, são projetos que não brigam com a emissora e eu não vou fazer isso com vocês, porque vocês foram muito respeitosos em relação a todo meu contrato que até hoje permanece”, disse o colunista. Por enquanto, o resultado da conversa não foi divulgado.

Vale lembrar que Fátima Bernardes está na Globo desde 1987. Ela começou na área de jornalismo e migrou para o entretenimento há alguns anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes salvou o casamento de Luiza Possi. Saiba como!

A cantora Luiza Possi revelou que recebeu uma ajuda importante da apresentadora Fátima Bernardes em seu casamento com o diretor Cris Gomes. Em uma participação no podcast Inteligência Ltda, ela contou que a comunicadora salvou o seu casamento no grande dia da união ao dar conselhos.

Tudo começou quando o casal brigou antes do casamento e Fátima Bernardes era uma das madrinhas da união. "Eu casei de manhã porque detesto coisas à noite... Aí eu briguei com o meu marido e a Fátima Bernardes foi minha madrinha. A gente foi se arrumar todo mundo juntos, no hotel, a Christiane Torloni também foi minha madrinha, mais umas amigas minhas, e eu estava arrasada porque tinha brigado com meu marido antes do casamento por motivos de reforma", disse ela.

Então, ela revelou o que ouviu de Fátima no momento de crise. "Aí a Fátima: 'O que foi?'. Eu: 'Briguei com o Cris'. Aí ela: 'Mas você não sabe? Brigar no dia do casamento dá muita sorte, é isso que faz os casamentos durarem'. Aí eu me iluminei... Ela virou pra minha melhor amiga [depois] e falou: 'Ainda bem que todo mundo acredita em tudo o que eu falo'. Era mentira! Ela inventou aquilo na hora, mas mudou minha vibe, mudou tudo, foi incrível!", comentou.