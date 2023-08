Bianca Andrade desabafa após gata de estimação desaparecer: “Meu coração está destruído”

A influenciadora Bianca Andrade está procurando sua gata de estimação Lua que desapareceu neste final de semana

Neste domingo, 13, Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram uma notícia muito triste, sua gata de estimação Lua está desaparecida. A influenciadora escreveu nas redes sociais um texto emocionante e está à procura de sua gata.

Além de publicar uma foto com informações da região onde Lua desapareceu e um telefone para contato caso encontrem o pet, Bianca ainda compartilhou diversas fotos da gata com ela e sua família. Além de uma foto de Lua com Cris, filho da influenciadora com o youtuber Fred.

“Meu coração está destruído porque a Lua é minha grande companheira de vida, minha gata amada e eu nem acredito que ela não está aqui do meu lado agora, mas eu tenho fé e sei que vou encontrá-la”, começou dizendo a ex-BBB.

A influenciadora e empresária conhecida como Boca Rosa ainda detalhou: “Ela é uma gata caseira e provavelmente está perdida aqui pela Granja Viana sem saber como voltar para casa. Por favor, espalhem esse cartaz até que chegue na pessoa que está com ela! Ofereço uma boa recompensa para que achá-la. Orem por ela, eu só peço que ela esteja segura e bem. Filha, aguenta só mais um pouco porque a mamãe pode revirar esse mundo mais vai te achar”.

Nos comentários, diversas personalidades apareceram na torcida para que a participante do BBB 21 encontre sua gatinha. “Torcendo para você achar ela logo”, escreveu a atriz Maisa Silva. A jornalista e influenciadora Foquinha, que também é amiga pessoal de Bianca, também prestou apoio: “Ah não! Tenho certeza de que ela vai voltar amiga”. E a cantora Lexa escreveu: “Vai dar certo, amiga”.

Os seguidores de Bianca também prestaram apoio e ainda deram dicas de como a influenciadora poderia encontrar sua gatinha nos comentários. “Volta logo, Lua. Bianca, avisa os gatinhos do entorno, dizem que é superstição, mas funciona. Eu acredito”, comentou uma fã. E Bianca respondeu: “Eu acredito! Já conversei com todos os gatinhos e animais que encontrei no condomínio. Ela vai voltar”.

Uma outra seguidora ainda escreveu: “Ai gente, procura nos lugares mais improváveis, sabemos como gatinhos são... que dê tudo certo!”. E a influenciadora respondeu: “Já procurei o condomínio inteiro! Me dá muita agonia, mas sei que vou encontrá-la”.

