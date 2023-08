Que isso? Bianca Andrade confunde com look imitando parte íntima

No aniversário de Preta Gil, Bianca Andrade confunde ao surgir com blusa com estampa ousada

A influenciadora digital Bianca Andrade apostou em um look inusitado para o aniversário de 49 anos da cantora Preta Gil. Nesta terça-feira, 08, a ex-BBB marcou presença no festão da artista no Rio de Janeiro e chamou a atenção ao ser fotografada chegando no local.

Simpática, Boca Rosa sorriu e posou para o paparazzo na porta do evento. A famosa então não passou despercebida com a escolha de uma peça que imitava a parte íntima superior. Com a camiseta ousada, ela esbanjou todo seu estilo.

Além da roupa com estampa diferenciada, Bianca Andrade apostou em uma calça preta larga e botas da mesma cor. Ela foi com os cabelos soltos e uma gargantilha com brilhos.

Ainda nas últimas semanas, a empresária do ramo de beleza impressionou com o look luxuoso, de R$ 40 mil, para o aniversário de dois anos do filho, Cris, fruto do relacionamento que viveu com o ex-BBB e jornalista Fred Bruno.

Leia também:Com look luxuoso, Preta Gil celebra 49 anos com festão

Veja o look de Bianca Andrade:

Fotos: Webert Belicio/Agnews

Bianca Andrade revela ter doado mais da metade de seu closet após mudança

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube para revelar que doou 70% de todo seu closet depois de se mudar para sua nova casa avaliada em R$ 18 milhões. A ex-participante do Big Brother Brasil 20 mostrou o desapego de suas peças e explicou que o motivo para tamanha decisão foram os conceitos do minimalismo.

“A Bianca é completamente o oposto da Boca Rosa. Eu sou completamente básica, gosto de pouca coisa. Por mim, teria seis peças de cada coisa no guarda-roupas, e acabou. Eu me considero bagunceira, então comecei a estudar sobre organização e passei a entender a filosofia do minimalismo. Não sou minimalista por conta da Boca Rosa, o meu trabalho me faz investir muito na minha imagem. Também para a minha saúde mental, quanto menos coisas você tem, menos confusão mental você tem, e isso te deixa mais leve. Tenho seis panelas na minha casa”, explicou a empresária.

Bianca ainda explicou que, quando morou com seu ex-namorado, o youtuber e influenciador esportivo Fred Bruno, constatou que o ex-BBB teria muito mais peças que ela. “As organizadoras ficaram cerca de 70% a mais de tempo no closet dele. Ele é o oposto de mim”, revelou.

A empresária ainda teve a ajuda de seu filho com o youtuber, Cris, para se desfazer da maior parte de suas roupas no armário. “Já quero que ele vá entendendo esse conceito de ficar com o que ele realmente ama e vai usar, e o que não for mais usar doar para outra criancinha ser feliz”, finalizou.