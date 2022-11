Ana Hickmann lamenta morte de sua cachorrinha: "Não consigo acreditar que hoje você não acordou"

A apresentadora Ana Hickmann ganhou apoio nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 07h30

Ana Hickmann (41) utilizou a sua conta nas redes sociais, neste último fim de semana, para lamentar a morte de uma de suas cadelas. Na postagem, a apresentarora relatou que Anitha tinha 13 anos de idade e foi a primeira a nascer em sua casa, localizada na cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo.

"Minha menina linda!!! A primeira a nascer aqui em casa. Anitha, não consigo acreditar que hoje você não acordou. Pensei que fosse chegar em casa e ver você. Agora a pouco quando cheguei e recebi a notícia mais triste de todas: minha guerreira resolveu descansar. Foram os 13 anos mais felizes de todos! Como eu te amo!!! Vai com Deus minha pequena. Agora é hora de você ficar com seus pais Judite e Olavo. Meu coração está tão triste pela sua partida. Juro que tentei segurar pra não chorar, mas é impossível. Você lutou até o último dia. Viveu feliz. Superou as expectativas. Te amo!!! Vou sentir muito a sua falta minha menina", escreveu na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.

Ana Hickmann comemora aniversário do afilhado com bela homenagem

Ana Hickmann também usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O sobrinho e afilhado da apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, completou quatro anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos fofas com Francisco (04), filho de Isabel Hickmann e Arlindo Conde, e prestou uma linda homenagem para o pequeno.

"4 aninhos, já! O tempo voa. Meu Francisco lindo, como a dinda te ama. Feliz aniversário, meu pequeno e grande guerreiro. Menino cheio de energia, curiosidade e muita criatividade. Que papai do céu sempre te proteja", escreveu Ana na legenda da publicação.