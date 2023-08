Yanna Lavigne revela crise nos bastidores de novela: 'Tive burnout'

Longe das novelas há alguns anos, Yanna Lavigne surpreende ao revelar como se sentia nos bastidores de O Sétimo Guardião

A atriz Yanna Lavigne surpreendeu seus fãs ao fazer um relato sobre a fase de crise que viveu na época das gravações da novela O Sétimo Guardião, de 2018, da Globo. Ela contou que foi a sua primeira novela após o nascimento da filha mais velha, Madalena, fruto do casamento com Bruno Gissoni, e foi uma fase difícil em sua vida. Em um desabafo, ela contou que enfrentou o burnout e crises de ansiedade, além da sensação de que não sabia qual era o seu propósito no trabalho.

Nesta terça-feira, 2, ela relembrou uma foto de uma cena da novela e abriu o jogo sobre os sentimentos que teve naquela época. "O Sétimo Guardião foi o primeiro projeto que fiz depois de ser mãe. Eu tinha certeza que depois do nascimento da Mada, me tornaria uma atriz mais potente, segura, toda endeusada. A vida tem dessas ciladas, quando você acha que chegou, descobre que ainda há muito caminho. Topei o convite na hora, mas já nos primeiros encontros da pré produção eu intuitivamente sabia que algo mudou. A sensação era de fuga, eu não tinha certeza se queria estar ali, preferia estar deitada na cama protegendo minha cria. Já era a amígdala no meu cérebro toda dilatada e só descobri isso hoje", disse ela.

E completou: "Foi um momento bastante delicado da minha vida, tive burnout e minhas primeiras crises de ansiedade, perdi completamente a criatividade e o prumo da carreia. Naquele momento eu já não sabia mais quem eu era e qual meu propósito na terra. Eu só queria correr por aí e sumir. Na minha ingenuidade achei que ficando fosse passar, como num passe de mágica".

Então, ela refletiu sobre a maternidade em sua vida e como vê o que aconteceu hoje em dia. "A maternidade nasce e os questionamentos se você tá no caminho certo também. Eu tava vivendo o sonho que sempre sonhei, mas no retorno de Saturno mais punk que poderia imaginar. Os traumas que eu colhi devem ser os mesmos que eu plantei, é assim a lei de causa e feito, e sustento essa tese pra não pagar de vítima do destino. A autorresponsabilidade faz a gente se conhecer melhor, se acolher e aceitar o que o fluxo da vida tá de trazendo despertares. Com a vida em mar de rosas a gente não indaga tanto, não se cobra tanto, não recorre à outros caminhos… Foi aí que mudei meu norte da bússola, onde comecei meu caminho “de volta pra casa”. E busquei limpar esses resquícios no próximo trabalho que logo mais conto mais sobre", finalizou.

Vale lembrar que Yanna não fez outras novelas após O Sétimo Guardião. Nos últimos tempos, ela atuou na série Sob Pressão, da Globo.

Mãe de duas, Yanna Lavigne mostra momento fofo da caçula e se derrete

Mãe coruja, a atriz Yanna Lavigne encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo fofíssimo de sua filha mais nova com o ator Bruno Gissoni, com quem também tem Madalena.

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um momento encantador de Amélia, de um aninho. Nas imagens, a menininha aparece ao lado de um gatinho, tentando se aproximar e brincando com o animal. A pequena chamou atenção da web e esbanjou fofura ao surgir admirando o pet, dando "oi" para ele e colocando as mãozinhas no rosto. A famosa ainda declarou seu amor pelas herdeiras.

"Como é lindo o olhar da primeira vez, do encanto, da pureza, da conexão genuína. Lindo é ter a sorte de viver minha vida com as minhas crias", disse ela.