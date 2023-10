Vanessa Gerbelli recorda morte de Fernanda em Mulheres Apaixonadas: 'Demorei dias para me recompor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz de Mulheres Apaixonadas também falou sobre novos projetos na carreira

Mesmo 20 anos após a exibição original de Mulheres Apaixonadas, Vanessa Gerbelli (50) ainda recorda a emoção de gravar a morte de Fernanda, sua peronsagem na trama de Manoel Carlos (90). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre os bastidores da cena emocionante e ainda contou os novos projetos que estão por vir.

Reexibida nesta segunda-feira, 16, a morte da personagem é considerada uma das mais trágicas da teledramaturgia brasileira. No capítulo de Mulheres Apaixonadas, ela é atingida durante um tiroteio e não resiste ao ferimento. Antes de sua morte, ela se despede da filha, a pequena Salete (Bruna Marquezine), no leito do hospital.

"A cena do hospital —nas novelas das 21h sempre muito verossímeis, quando a personagem se despede da filha e morre me marcou demais. Não conseguia parar de chorar com aquela história, com aquela criança… demorei uns dias para me recompor", explica a atriz. "Foi um encontro precioso, como poucas mães e filhas da TV, na minha opinião."

Fernanda é uma ex-garota de programa que viveu uma relação com o protagonista Téo (Tony Ramos), com quem teve dois filhos, Salete e Lucas (Victor Curgula). Foi ao lado do vilão de Terra e Paixão que a atriz gravou a sequência do tiroteiro —que precisou interditar uma rua no bairro Leblon, no Rio de Janeiro.

Para Gerbelli, o sucesso contínuo da novela é a soma da direção de Maneco, elenco estrelado com nomes como Giulia Gam, Vera Holtz, Regiane Alves, Marcus Caruso e Dan Stulbach, e a entrega de todos os atores presentes. "É uma das melhores novelas de todos os tempos", completa ela, que contou estar assistindo à reprise quando possível.

Ela ainda comenta seus próximos passos. A atriz faz parte de Nosso Lar 2 – Os Mensageiros, que estreia em janeiro de 2024, e escreveu o musical Duas Estradas, baseado uma obra do diretor italiano Fellini, com canções de Zeca Baleiro. "[Também] estou desenvolvendo um projeto com outros dois autores para uma série e é sobre saúde mental, um dos meus temas preferidos."

RELEMBRE A CENA DA MORTE DE FERNANDA EM MULHERES APAIXONADAS: