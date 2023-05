Tony Ramos relembra tiroteio em Mulheres Apaixonadas: 'Inesquecível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tony Ramos conta bastidores de cena marcante de novela clássica

Há 20 anos Mulheres Apaixonadas encantava os brasileiros, e, agora, os fãs de novela poderão acompanhar novamente a história de Helena e Téo com a reexibição do folhetim na Globo. Para Tony Ramos (74), que vivia o protagonista, a trama foi marcante para o país, repleta de cenas emocionantes. "O tiroteio foi uma cena icônica na história da televisão", relembra.

Em entrevista à CARAS Brasil, Tony Ramos relembra que a cena memorável foi filmada em uma rua do Leblon , no Rio de Janeiro, e precisou de dois dias para ser completa. Na época, o elenco estava sob direção de Rogério Gomes, conhecido como Papinha, e precisaram mobilizar cerca de 200 metros da rua para terminar a sequência.

"A cena foi toda cercada de muito cuidado com quem morava, com os donos de restaurantes... Foi lindo, um momento muito marcante! Teve até aplausos do público quando tudo acabou, como se fosse um teatro aberto. Aquilo é inesquecível, sem dúvidas", completa o ator. "Ali a gente via muito bem a qualidade do trabalho dele [Papinha] e de toda a produção."

Na trama, Tony Ramos interpretava o saxofonista Téo, que tinha um casamento de 15 anos com a professora Helena (Christiane Torloni). Ele diz que, apesar de ter ido ao ar há quase 20 anos, a história e os conflitos de seu personagem podem ser bastante atuais, como a questão de não conseguir conduzir o casamento de forma "mais objetiva".

Leia também:Tony Ramos nega desafios ao encarar vilão de Terra e Paixão

A cena que o artista relembrou foi importante na trama da novela. No capítulo, Téo e Fernanda (Vanessa Gerbelli) caminhavam pela rua, quando começa um tiroteio entre policiais e assaltantes. A personagem recebe uma bala perdida, vai para o hospital e não resiste. Já o saxofonista também recebe um tiro, mas consegue se recuperar após ficar na UTI por alguns capítulos.

O ator ainda afirma que não tem problemas em assistir seus trabalhos do passado, mas que, não conseguirá acompanhar essa reexibição todos os dias, já que grava os capítulos de Terra e Paixão de segunda à sábado. "Sempre que posso revejo com o maior prazer. Quando o ator está atento à sua própria carreira, ele está sempre vendo que às vezes poderia ter feito uma outra opção de cena."

Tony Ramos também relembra que nesta novela teve a oportunidade de trabalhar com Bruna Marquezine (27) ainda criança. "É bonito ver os caminhos dela, agora já se dedicando a uma carreira internacional. É uma atriz com talento nato e que saberá cada vez mais conduzir, agora principalmente. Torço por ela, que tudo dê certo."