Vannessa Gerbelli encarna dois lados de Maria Callas apaixonada em nova peça: 'Muito mais poderosa'

Vannessa Gerbelli (50) vive a cantora de ópera Maria Callas na nova peça Parabéns Sr. Presidente - In Concert, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 29 de outubro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que já tinha negado o papel da cantora antes de estrelar a produção e falou sobre encarnar os dois lados de Maria Callas apaixonada: "Muito mais poderosa".

"A vida inteira ela teve que se relacionar com a diva Callas - a imagem que ela projetou para o mundo dessa mulher bem-sucedida, sofisticada, assertiva, acima de qualquer outro talento, competente e de uma virtuose incomparável - e a Maria, que foi uma menina rejeitada pela mãe, com uma infância difícil, que passou pela guerra e nem sempre foi a mulher bonita que ela se projetou depois de consagrada", compartilhou Vannessa Gerbelli sobre viver Maria Callas.

"Existia a pessoa física e a jurídica. A jurídica era muito mais poderosa do que a física, que era muito carente, traumatizada e com uma autoestima muito frágil", acrescentou a atriz. Vannessa Gerbelli também comentou sobre a maneira como a relação amorosa de Maria Callas é retratada na peça : "O abandono amoroso está ali, mas o que a gente mostra mais é a extrema paixão idealizada que a Callas sentia. Não fica nesse lugar amargo do abandono. Quando a peça acontece, ela está muito apaixonada".

A atriz ainda entregou que o papel já tinha aparecido em sua vida anteriormente, mas que precisou negar a proposta: "É a primeira vez que eu faço a Callas, mas não foi o primeiro convite. Na verdade, o Fernando me convidou um pouco antes da pandemia. Eu estava fazendo um outro espetáculo e não pude fazê-la, mas lamentei muito na época. Agora que ele me convidou pela segunda vez, eu aceitei e pensei: 'Se ela está batendo na minha porta de novo é porque devo ter algo a aprender com essa mulher'".