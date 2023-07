Vai na Fé: Sol dá uma surra em Theo após deboche do vilão

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol perde a paciência e agride Theo em cena marcante no hospital

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Sol (Sheron Menezzes) vai ficar uma fera após uma atitude de Theo (Emilio Dantas) com os filhos. Ela perde a cabeça e agride o rival no meio do hospital. Saiba como será!

Nas cenas, Sol fica desesperada ao descobrir que Jenifer (Bella Campos) foi internada no hospital após um jantar com Theo. Anteriormente, Theo leva os dois filhos, Jenifer e Rafa (Caio Manhente), para uma jantar e arma uma vingança.

O vilão descobre que os filhos se aproximaram dele em um plano contra ele. Os jovens querem ter provas para incriminá-lo no julgamento de assédio sexual. Porém, Theo descobre a intenção deles e se vinga. No jantar, ele coloca um veneno na comida dos jovens, que começam a passar mal e são internados com intoxicação alimentar.

Ao chegar no hospital, Sol culpa Theo pelo ocorrido, mesmo sem saber que ele envenenou os filhos. “Se eu souber que você encostou um dedo na Jeni ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato”, diz a dançarina. Então, ele debocha. “Te acalma, omédico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros”, afirma.

Com isso, Sol perde a paciência e bate em Theo. Os dois são afastados e ela o chama de abusador.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 7 a 8 de julho:

Capítulo 149 - Sexta-feira, 7 de julho

Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária a Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado. Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

Capítulo 150 - Sábado, 8 de julho

Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel. Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha. Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.