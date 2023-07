Vai na Fé: Saiba qual é o resultado do julgamento de Theo

Culpado ou inocente?! No próximo capítulo da novela Vai na Fé, Theo ouve o resultado do julgamento do processo de abuso

No capítulo da novela Vai na Fé desta quinta-feira, 13, os telespectadores vão conferir o final do julgamento do processo de abuso contra Theo (Emilio Dantas). A audiência chega ao fim e o juiz determina se ele é culpado ou inocente no caso.

Nas cenas, o juiz reúne todos na sala de julgamento e lê as suas alegações finais. “O Ministério Público e o assistente de acusação requereram a condenação do réu. Por sua vez, a defesa pede a absolvição do acusado. Esse é o relatório e passo a fundamentar minha decisão que é...”, diz ele.

Logo depois, ele declara que Theo é inocente. “Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se”, afirma.

Ao ouvir isso, Theo vibra e fica radiante. Enquanto isso, Ben e Jenifer ficam devastados e dão a triste notícia para Sol. Inclusive, Jenifer é segurada pela mãe para não ir para cima de Theo enqunto ele comemora a vitória no processo.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 13 a 15 de julho:

Capítulo 154 - Quinta-feira, 13 de julho

Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show. Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

Capítulo 155 - Sexta-feira, 14 de julho

Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro, e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jenifer. Lulu Santos aparece no Refúgio, e Lui o convida para se apresentar no show de Dora.

Capítulo 156 - Sábado, 15 de julho

Lui e Lumiar comemoram a resposta de Lulu Santos. Clara estranha o comportamento de Rafa. Wilma e Fábio preparam o espetáculo para Dora. Fábio atrapalha o clima entre Lui e Lumiar. Rafa tem um pesadelo. Wilma reclama da presença de Lulu Santos no show. Kate descreve para Rafa o plano que tem contra Theo. Lumiar convida Ben e Guiga para o show de Dora. Jenifer estranha o tratamento que Rafa dá para Theo. Marlene e Bruna convidam Hugo para trabalhar entregando as quentinhas. Hugo ajuda Sol a fazer uma live. Érika ofende Sol durante a live. Ben vai sozinho para Lumiar. Rafa e Kate dão início ao plano do falso sequestro. Theo recebe um telefonema de Rafa e fica assustado.