Vai na Fé: Saiba quais são as últimas palavras de Carlão antes de morrer

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, o personagem Carlão vai morrer, mas antes ele dirá algumas palavras para Ben

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, o personagem Carlão (Che Moais) vai morrer em um trágico acidente. A cena vai ao ar no capítulo de segunda-feira, 13, e mostrará o marido de Sol (Sheron Menezzes) dizendo as suas últimas palavras para Ben (Samuel de Assis) enquanto estará preso nas ferragens do seu carro.

Nas cenas, Carlão e Ben vão se envolver em um engavetamento de carros em uma rua. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Carlão fica preso nas ferragens e Ben ouve os gritos dele por ajuda. Ao chegar perto, Ben ouve as últimas palavras do marido de Sol. “Minha família, irmão. Fala pra elas...”, diz ele, que é interrompido com a chegada da ambulância do resgate.

Carlão vai passar por uma cirurgia às pressas, mas não resiste e morre. Enquanto isso, Sol vai sonhar com o marido antes de receber a notícia do acidente. No hospital, ela recebe a notícia da morte do marido.

Che Moais fala sobre o fim de seu personagem em Vai na Fé

Nos bastidores da novela Vai na Fé, o ator Che Moais falou sobre a despedida do personagem Carlão, que morrerá nos próximos capítulos. Ele contou que já sabia do período curto da participação do personagem na trama.

"Sigo rituais de criação de personagem, e também de finitude. Estou no processo de passagem do Carlão há uma semana. Me toca muito forte, mas faz parte do processo, e isso ajuda nas cenas dos últimos instantes de vida do personagem. É uma profusão de sentimentos", disse ele ao site Gshow.

Por fim, ele contou sobre o aprendizado com este personagem. "Levo a capacidade de cair e levantar e reagir após cada tombo. Se a vida derruba o Carlão três vezes, ele vai levantar quatro, e assim ele segue. Como o Che também e muitos brasileiros. Carlão é superação, transpiração, é um cidadão. Ele é um Silva e sua maior conquista é a família", afirmou.