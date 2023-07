Vai na Fé: Saiba o que tem na caixa deixada por Carlão

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, o segredo da caixa deixada por Carlão é revelado e a verdade sobre Stuart vem à tona

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, o público vai mergulhar no mistério em volta da caixa deixada por Carlão (Che Moais) antes de morrer. O item é milionário e está na mira de Stuart Philips (Antonio Calloni). Saiba o que vai acontecer com a caixinha que está com Duda (Manu Estevão):

Nas cenas, Carlão ia entregar uma caixa antes de sofrer o acidente de carro. Porém, ele morreu e a caixinha ficou com a filha dele, Duda. A menina se apegou à caixa como uma recordação do pai e não deixou ninguém abrir até agora. Porém, de acordo com o site NaTelinha, a caixa será aberta e mostrará que é guarda um item caríssimo.

Em breve, o cachorro Pudin vai rasgar a embalagem da caixa e Duda vai encontrar um desenho lá dentro. Então, ela resolve pendurar o desenho na parede sem saber do valor dele. Na verdade, o desenho é uma obra de arte que vale milhões de reais. Um dia, Stuart vai ver uma foto da casa de Marlene (Elisa Lucinda) e reconhece o desenho que foi emoldurado por Duda. Então, a verdadeira identificade do falso ator é revelada: ele é um criminoso que está envolvido com o contrabando de obras de arte .

Stuart decide que vai roubar o quadro da casa de Marlene. Enquanto isso, Vitinho (Luis Lobianco) descobre a verdadeira identidade dele. Ele descobre que Stuart usa nomes falsos e é procurado pela Interpol. Na sequência, Stuart invade a casa de Marlene e rouba a obra de arte. Porém, a polícia já está atrás dele e consegue impedir a fuga. O desenho é encontrado com ele, que é levado para a prisão.

Vai na Fé: Como será a morte de Dora?

Em breve na novela Vai na Fé, Dora (Claudia Ohana) vai morrer. A mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) está com câncer terminal e verá a sua saúde ficar debilitada em uma passagem de tempo. A sequência até a morte dela promete emocionar os telespectadores. Saiba como será !

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Dora vai se sentir cada vez mais fraca e ganhará uma festa no refúgio para se distrair. Durante o evento, ela encontra Guiga (Mel Maia), que está grávida, e vai falar sobre o bebê da jovem. "Talvez eu nunca te veja, mas eu vejo a sua aura. Ela é linda, dourada. E posso te sentir. Sabe, Guiga, os filhos têm uma tarefa grandiosa e difícil. São eles que apresentam o mundo aos pais, e não o contrário. Os filhos ensinam que é impossível controlar a vida", diz ela.

E continua: "Meu corpo tá se despedindo da vida aos poucos, e isso me fez perceber o quão imensa ela é. Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro. Que ela ilumine seus dias com o encantamento de quem vê a luz do sol pela primeira vez. E que ela nunca deixe de surpreender vocês com as pequenas grandes descobertas, como a primeira palavra, o primeiro passo. Esse bebê já é a benção que nós tanto desejamos".