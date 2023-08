Vai na Fé: Saiba como será a cena da morte de Orfeu no penúltimo capítulo

No penúltimo capítulo da novela Vai na Fé, da Globo, Orfeu será assassinado em uma tragédia. Saiba mais!

No penúltimo capítulo da novela Vai na Fé, da Globo, Orfeu (Jonathan Haagensen) vai morrer. O traficante será assassinado pelo seu antigo sócio, Theo (Emilio Dantas), em um encontro trágico. Saiba como será a cena!

Na trama, Theo inicia a sua fuga da polícia após ser alvo de mais um processo de assédio sexual. Depois de fingir que iria fugir pelo aeroporto, ele resolve mudar o visual para não ser reconhecido. Ele tinge o cabelo e resolve embarcar em um navio durante a noite. Enquanto isso, Orfeu consegue uma arma para se vingir de Theo.

Os dois se encontram no porto. Orfeu pergunta se Theo estava fugindo sem se despedir e o vilão sai correndo. Os dois começam um embate físico e Theo consegue pegar a arma de Orfeu. Sem pensar duas vezes, ele dá um tiro no seu rival. Com isso, Orfeu cai sem vida no chão.

Penúltimo capítulo também terá show de Sol

Também no penúltimo capítulo da novela Vai na Fé, os telespectadores vão ver Sol (Sheron Menezzes) em um embate com seu empresário Mauro (Angelo Paes Leme). Ele vai tentar impedi-la de se apresentar no evento de Lui Lorenzo (José Loreto).

O empresário diz que não concorda com o show e que Sol terá que pagar uma multa caso não siga o contrato. Porém, ela não se deixa intimidar e bate de frente com ele. Mesmo com a presença de um advogado para fazer valer o contrato, Sol sobe no palco para se apresentar.