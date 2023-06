Vai na Fé: resumo da novela de 12 a 17 de junho

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lui anuncia o fim da banda

Capítulo 127 - Segunda-feira, 12 de junho

Theo se espanta com a atitude de Clara. Kate implora que Ben esqueça o que Theo fez com ela. Sol e Jenifer rasgam a foto de família feita por Rafa. Kate pede para Fred cuidar de Rafa. Vini faz uma surpresa para Yuri no Icaes, e Guiga se entristece. Duda entrega para Eduardo a foto que Rafa fez dele com Jenifer. Guiga engana Yuri. Clara pede para Helena ficar em sua casa. Theo manda Sheila cortar o salário de Clara. Fred tenta animar Rafa. Lumiar chama Theo para ir com ela para o Refúgio. Ben e Jenifer levam Kate para a aula de Sol. Tatá não gosta de ver Jenifer falando com Eduardo. Sol dança com Ben. Theo chega à praça.

Capítulo 128 - Terça-feira, 13 de junho

Kate vê Theo olhando Sol e Ben com inveja. Lumiar chega ao Refúgio e se incomoda com a recepção de Lui. Sol vê Theo falando com Kate e denuncia o empresário. Dora e Fábio flagram Lui e Lumiar muito próximos. Kate não deixa Bruna contar para Rafa sobre a importunação de Theo. Sol e Ben ficam juntos. Janaína decide denunciar Theo. Alice critica Guiga por mentir para Yuri. Kate se recusa a depor contra Theo. Vini é solidário com Yuri. Janaína conta sua história para Ben. Começa o show de inauguração do Teatro da Dora, e Lumiar fica emocionada. Sol questiona Ben sobre seus sentimentos. Theo vê Lumiar e Lui juntos no palco.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 14 de junho

Theo tenta conter a raiva quando Lumiar o aborda. Sol pensa em Ben. Lui fala de Theo para Dora e Fabio. Lumiar se incomoda com os ciúmes de Theo. Sabrina e Simas se entendem. Theo e Lui brigam, e Dora os repreende. Lumiar é hostil com Lui por causa de Theo. Sol se surpreende ao ver Ben cozinhando em sua casa. Jenifer se afasta de Eduardo, após receber um telefonema de Hugo. Sol ajuda Ben na cozinha. Theo se incomoda ao ver a cumplicidade entre Lui e Lumiar. Vitinho avisa à banda que eles farão um show para arrecadar fundos para o filme de Wilma. Dora conversa com Lumiar sobre Theo e Lui. Ben pede para ficar com Sol.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 15 de junho

Theo discute com Dora, Fábio e Lui, e Lumiar fica irritada. Bruna revela para Sol que Ben falsificou o exame de DNA. Lumiar pede para Theo não ir embora do Refúgio. Sol confronta Ben. Dora passa mal, e Theo a leva para o hospital. Sol conversa com Marlene sobre Ben. Lumiar e Fábio procuram por Theo e Dora no Refúgio. Bruna convence Ben a surpreender Sol. Sol se emociona com a atitude de Ben. Kate descobre sobre a falsificação do exame de DNA e conta para Jenifer. Sol convence Wilma a falar com Lui sobre o show. Ben faz a denúncia contra Theo. Vini se preocupa quando Yuri fala com ele sobre os pais. Rafael passa mal ao ver Kate. Clara descobre que não receberá salário de Theo. Lumiar enfrenta Ben para defender Theo. Kate vai falar com Rafa, mas sente-se mal ao ver Theo.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 16 de junho

Theo se aproxima de Rafa, e Kate foge antes que o empresário fale com ela. Clara pede ajuda financeira a sua madrinha. Lumiar intimida Fabrício. Helena motiva Clara a enfrentar Theo. Theo obriga Kate a encontrar com ele. Ben acha uma carta que Sol, mais jovem, escreveu para ele. Lumiar comenta com Theo sua desconfiança com o processo que Ben está movendo. Orfeu avisa a Theo que não irá mais ajudá-lo. Wilma implora que Lui faça o show em benefício do filme de Lucas. Vini avisa a Yuri que vai embora do Brasil. Lumiar tenta confirmar com Heitor a denúncia feita por Ben. Lui anuncia o fim da banda. Theo recebe uma intimação.

Capítulo 132 - Sábado, 17 de junho

Janaína mostra para Ben a intimação que recebeu. Kate está com Theo no apart quando Lumiar aparece. Orfeu recebe uma intimação e exige a presença do sócio em seu bar. Kate ouve a conversa entre Lumiar e Theo e ameaça o empresário. Lui se incomoda ao ver Sol e Ben abraçados. Lumiar desconfia das declarações de Orfeu. Kate conta para Jenifer que Theo e Lumiar estão juntos. Clara fala para Helena que não denunciará Theo. Lumiar questiona Theo sobre Janaína. Começa o show de Lui e sua banda. Sabrina e Simas ficam juntos. Yuri se despede de Vini. Lui canta a música que fez para Sol e é ovacionado. Lumiar garante a Theo que ficará a seu lado durante todo o processo. Wilma tenta conter a raiva quando Lucas homenageia Érika e Fábio, ao final do show de Lui.