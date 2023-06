'Vai na Fé': Kate vira o jogo contra Theo; saiba como

Kate descobrirá identidade da amante do empresário e irá chantageá-lo

A jovem - que atualmente namora Rafa (Caio Manhente) e filho de Theo - será vista aos beijos com Theo pela mulher dele, Clara (Regiane Alves) e passará por momentos turbulentos a partir da próxima semana.

Indignada, Clara exigirá o fim do relacionamento de Kate e Rafa. "Ela gostava tanto do meu filho que estava tendo um caso com o pai dele. Beijando o Theo no quarto enquanto a gente estava na sala", dirá Clara, sem desconfiar que a jovem foi agarrada por Theo e alvo das importunações do vilão.

No entanto, no capítulo programado para 17 de junho, Kate conseguirá dar a volta por cima e passará a chantagear Theo. Ela vai estar no apart dele quando Lumiar (Carolina Dieckmann) aparece de surpresa. Ao ouvir a conversa entre os dois, Kate descobre que eles são amantes e passa a ameaçar o empresário.

Em um primeiro momento, a jovem evitará expor o relacionamento entre Lumiar e Theo, contando a descoberta apenas para Jenifer (Bella Campos).

Luisa Loroza prepara projeto com namorada após Vai na Fé

A atriz Luisa Loroza já está com novos planos na agenda após deixar o elenco da novela Vai na Fé, da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que tem trabalhado em um projeto ao lado de sua namorada, a sambista Marina Íris.

"Estou preparando um EP que eu vou lançar algumas músicas com a produção do Beto Lemos, que é da Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia que eu trabalhei junto nos últimos espetáculos que eu fiz, e aí a gente está começando a produzir para lançar ainda neste ano. Provavelmente nesse EP a gente vai cantar uma música juntas", revelou.

E a parceria entre as duas vai além do lado musical. Luisa, que é filha do ator Sérgio Loroza, contou que as duas trabalham como um verdadeiro time, sempre uma ajudando a outra, principalmente na carreira.

"A gente às vezes troca aulas, sempre que eu tenho que fazer algum teste cantando para musical, ela me ajuda a chegar em algumas notas e também nos projetos uma das outras. No último show dela, por exemplo, eu que fiz o cenário, a gente vai se ajudando", disse ela, que também tem recebido o auxílio da amada no processo de finalização de seu livro.