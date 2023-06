Luisa Loroza prepara projeto com namorada após Vai na Fé: "Juntas"

Em entrevista à CARAS, Luisa Loroza revelou planos para a carreira após deixar elenco da novela Vai na Fé, da TV Globo

A atriz Luisa Loroza já está com novos planos na agenda após deixar o elenco da novela Vai na Fé, da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que tem trabalhado em um projeto ao lado de sua namorada, a sambista Marina Íris.

"Estou preparando um EP que eu vou lançar algumas músicas com a produção do Beto Lemos, que é da Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia que eu trabalhei junto nos últimos espetáculos que eu fiz, e aí a gente está começando a produzir para lançar ainda neste ano. Provavelmente nesse EP a gente vai cantar uma música juntas", revelou.

E a parceria entre as duas vai além do lado musical. Luisa, que é filha do ator Sérgio Loroza, contou que as duas trabalham como um verdadeiro time, sempre uma ajudando a outra, principalmente na carreira.

"A gente às vezes troca aulas, sempre que eu tenho que fazer algum teste cantando para musical, ela me ajuda a chegar em algumas notas e também nos projetos uma das outras. No último show dela, por exemplo, eu que fiz o cenário, a gente vai se ajudando", disse ela, que também tem recebido o auxílio da amada no processo de finalização de seu livro.

Vivendo na correria desde que finalizou sua participação em Vai na Fé, Luisa acaba de engatar em dois projetos no teatro. Ela está em cartaz com espetáculo Chega de Saudades, que é uma releitura sobre a boça-nova a partir de um olhar de artistas negros. Logo mais, ela também vai estrear como diretora da peça ERÊ: "Vai ser a minha primeira direção sozinha, já dividi direção com outras pessoas, mas agora estou eu sozinha. Está bem gostoso o processo".

REPRESENTATIVIDADE NA TV GLOBO

Com oito anos de carreira no teatro, Luisa fez sua estreia na televisão a partir de Vai na Fé, trama das 19h da TV Globo, que tem feito um enorme sucesso entre os brasileiros. Para a atriz, isso tem a ver com a representatividade.

"Graças às Deusas, [a estreia] foi nessa novela maravilhosa, que está fazendo muito sucesso e que me representa muito. Todas as personagens, todas as escolhas de roteiro, realmente é uma novela revolucionária. Traz o povo preto no protagonismo e de forma muito humanizada. Todos os personagens tem suas dubiedades, tem subjetividade, né? Acho que isso é importante, para humanizar as pessoas negras e fugir dos estereótipos que são colocados na gente desde sempre", declarou.

"Para a gente, como mulheres e homens negros, isso é muito importante, porque a gente também consegue se ver de formas positivas. E isso ajuda nesse progresso enquanto pessoa. Enquanto profissionais, a gente se espelha em lugares de poder, de destaque, liderança e achar que a gente pode chegar lá", completou.

Exigente quanto a seu trabalho, Luisa confessou que sua estreia fosse um pouco melhor, mas agradece por ter grandes parceiros neste novo passo. Ela destacou que Claudia Ohana e José Claudio Machado foram importantes para ela se sentir à vontade nos bastidores da novela.

"Tive a sorte e a honra de estar contracenando com pessoas super experientes, principalmente Claudia Ohana e José Claudio Machado, que foram parceiríssimos e me receberam super bem. Tive a sorte de aprender observando também, tinha dias que eu chegava mais cedo e ficava observando as outras cenas, como faziam, os truques, é tudo uma técnica mais específica", disse.