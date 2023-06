Vai na Fé: Clara expulsa Theo de casa. Saiba o que acontece!

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Clara perde a paciência com Theo e decide fazer uma reviravolta em sua vida

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Clara (Regiane Alves) vai expulsar o marido, Theo (Emilio Dantas), de casa. Ela não suporta ao ver o marido beijando Kate (Clara Moneke) e toma uma atitude radical.

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Clara flagra Theo beijando Kate, que é a namorada do filho, e decide não aguentar mais as armações do marido. Ela manda ele ir embora, mas o empresário enrola para sair. Ele diz que vai conversar quando ela estiver mais calma e decide tomar um drink. Porém, ela derruba o copo da mão dele em um momento de revolta.

Theo se surpreende com a atitude da esposa e tenta manipular a esposa, mas ela não cai na lábia dele. Ela diz que percebe o quanto ele foi violento no relacionamento deles e decide dar um basta. Com isso, Theo aceita que o casamento acabou e vai embora.

Com a saída dele de casa, Clara fica radiante e conta a novidade para Helena (Priscila Sztejnman). Inclusive, ela a convida para passar a noite com ela no apartamento.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 7 a 10 de junho:

Capítulo 123 - Quarta-feira, 7 de junho

Ben incentiva Sol e Grazi a conversarem. Hugo e Pablo ameaçam Grazi na rua. Sol confirma para Ben que Grazi denunciará Theo. Orfeu mostra para Theo o vídeo que Hugo fez de Grazi. Rafa fotografa Clara. Sol avisa a Marlene e Bruna que irá depor contra Theo. Lumiar não acredita quando Ben anuncia que existe outra vítima de Theo. Clara decide fazer um jantar para Kate, e Theo gosta da ideia. Guiga questiona Alice sobre Yuri. Bruna repara em Ben observando Sol. Lumiar comenta sobre o caso de Grazi com Theo, e ele nega qualquer envolvimento. Ben descobre que Grazi viajou, e compartilha seu estranhamento com Lumiar. Kate fala para Jenifer sobre o jantar a que Theo deseja que elas compareçam. Ben e Sol aparecem no bar de Orfeu.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 8 de junho

Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Jenifer pensa em Hugo. Orfeu se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Yuri tenta falar com Guiga. Hugo vê Eduardo abraçando Jenifer. Pablo alerta Hugo sobre a ameaça de Orfeu. Ben explica a Sol que o namorado de Jenifer pode estar em perigo. Theo manda Kate convencer Jenifer de ir ao jantar que deseja fazer com a família. Hugo se despede de Jenifer. Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jenifer vá com ela ao jantar na casa de Theo. Sol procura Janaína. Eduardo vai com Kate e Jenifer para o jantar na casa de Theo. Janaína aceita conversar com Sol. Theo intimida Kate.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 9 de junho

Rafa se preocupa com o estado de Kate. Janaína conta sua história para Sol e Ben. Jenifer se irrita quando Theo diz que quer conhecer sua igreja. Rafa fotografa Jenifer e Eduardo juntos. Clara flagra Kate e Theo. Rafa estranha o nervosismo de Kate. Clara discute com Theo. Jenifer consola Kate. Theo passa a noite com Lumiar. Helena critica Clara por defender Theo. Rafa entrega as fotos que fez no jantar para Jenifer. Ivy decide sair da banda. Theo conversa com um advogado sobre sua separação. Lucas faz um convite para Wilma. Jenifer vai à aula de Eduardo na igreja. Clara descobre que Kate foi amante de Theo. Bruna revela para Clara que Theo abusou de Sol.

Capítulo 126 - Sábado, 10 de junho

Bruna descobre que Clara sofre em um relacionamento abusivo com Theo. Jenifer fala sobre Hugo com Eduardo. Clara exige que Kate se afaste de Rafa. Bruna consola Kate. Rafa pede para visitar Kate. Wilma chama Érika para participar do projeto. Kate conversa com Rafa. Jenifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para sua casa. Theo discute com Ben e manipula Lumiar. Sol e Jenifer levam Rafa para casa e conversam com Clara. Rafa sofre por causa de Kate. Clara manda que Theo saia de casa