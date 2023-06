Terra e Paixão: Segredo de Petra vem à tona na noite de núpcias

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra revela o segredo que causou a anulação do seu primeiro casamento logo após se casar com Luigi. Saiba o que é!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) vai revelar o seu grande segredo, que foi o que causou a anulação do seu primeiro casamento. Ela vai se casar com Luigi (Rainer Cadete), mas a união será consumada na noite de núpcias por causa do segredo da jovem. Saiba o que é!

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Petra não suporta ser tocada e não aceita fazer sexo com o marido após o casamento. Logo depois do casamento, os dois vão para o quarto para a noite de núpcias, mas nada acontece. Ela diz que não consegue fazer sexo com ele porque não suporta a intimidade de um casal.

Em conversa com Luigi, a filha de Irene (Gloria Pires) conta que não revelou o seu segredo antes para o marido porque tinha medo que ele desistisse do casamento. Porém, ele fica em choque com a relação porque os dois já tiveram uma relação íntima no início do namoro. Então, ela diz que se esforçou para ele não perceber.

Na sequência, Irene fica preocupada ao descobrir que eles não consumaram a união e teme que Luigi peça a anulação do casamento. Mas Petra tranquiliza a mãe ao dizer que pode continuar casada sem ter relações íntimas com o marido. Em uma ida ao médico, Petra e Luigi recebem o conselho para dormirem em quartos separados até que ela se sinta mais íntima do marido.

Saiba como será a morte de Daniel em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Daniel (Johnny Massaro) vai morrer após desvendar os segredos de sua família. Ele vai ser vítima de uma reviravolta na trama ao descobrir a verdade sobre sua mãe, Irene (Gloria Pires), e sofrerá um grave acidente.

Na história, Daniel vai descobrir que não é filho de Antônio (Tony Ramos). Em uma discussão com Caio (Cauã Reymond), ele fica sabendo que a mãe, Irene, era prostituta e que engravidou de Ademir (Charles Fricks). Assim, o homem que ele pensava que era o seu tio é, na verdade, o seu pai.

Antônio também vai ouvir a revelação e ficará em choque, já que sempre acreditou que Daniel era seu filho e até deu a sucessão dos seus negócios para o jovem advogado. Por sua vez, Daniel ficará atordoado com a revelação e sai de carro.

No caminho, Daniel sofre um grave acidente e entra em coma. No entanto, ele não vai se recuperar e morre no hospital. As cenas vão ao ar a partir do início de julho.