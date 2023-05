Terra e Paixão: resumo da primeira semana da novela

Nos capítulos de Terra e Paixão no período de 8 a 13 de maio, Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz

Capítulo 01 - Segunda-feira, 8 de maio

Samuel manda Aline fugir com o filho ao perceber uma ameaça em casa. Jurecê tem visões durante ritual na aldeia indígena. Ramiro e os capangas ateiam fogo à casa de Samuel e Aline. Caio ajuda Aline e João, levando mãe e filho para se esconderem na casa de Cândida. Cândida diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel. Daniel fica noivo de Graça. Irene tenta convencer Antônio de que Daniel deve ser o filho sucessor do marido. Antônio não gosta de saber que Aline está viva. Caio nega para Antônio que tenha ajudado Aline. Antônio orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline. Caio afirma para Angelina que Antônio o culpa pela morte de sua mãe, Agatha. Marino aconselha Aline a não enfrentar Antônio. Aline decide morar no paiol com Jussara e João. Aline deixa claro para Daniel que não venderá as terras para Antônio. Ademir diz a Antônio que sabe o porquê do irmão querer as terras de Aline. Aline demonstra seu propósito em cuidar das terras que herdou de Samuel.

Capítulo 02 - Terça-feira, 9 de maio

Jussara critica Aline. Gladys concorda em conceder uma licença da escola para Aline. Gentil alerta Jonatas ao perceber o interesse do filho por Aline. Ademir aconselha Caio a esperar passar o luto de Aline, para se aproximar da moça. Cândida alerta Aline sobre Antônio. Lucinda diz a Aline que não é possível a professora entrar na cooperativa. Jonatas alegra Aline, contando que os trabalhadores resolveram fazer um mutirão para consertar a casa dela. Anely conta a Lucinda que Aline defendeu Cristian na escola. Jurecê diz a Caio que o amor abrirá o destino do filho de Antônio. Ramiro pede a Kelvin para descobrir o segredo que existe entre Cândida e Antônio. Angelina fica preocupada ao saber que Daniel também está apaixonado por Aline. Caio beija Aline.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 10 de maio

Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Lucinda tenta tranquilizar Odilon sobre Anely, sem saber que a irmã se exibe pela webcam em troca de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher. Antônio não admite que Luigi se hospede em sua casa, e Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Aline avisa a Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com João. Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Tadeu garante a Aline que ninguém irá ajudá-la na cooperativa.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 11 de maio

Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline, e sugere que a moça engravide do filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio. Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luigi é milionário. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho na cooperativa em seu nome e oferecer a Aline. Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio, com receio do que possa acontecer com sua filha. Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 12 de maio

Antônio fica sabendo por Ruan que alguém forneceu sementes para Aline. Lucinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anely fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam. Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucessor dos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Daniel procura Aline.

Capítulo 06 - Sábado, 13 de maio

Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Ruan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo. Andrade tenta chantagear Anely. Luigi se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Lucinda nota o tratamento irônico de Andrade com Anely. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel.