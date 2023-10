Terra e Paixão: resumo da novela de 23 a 28 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar

Capítulo 145 - Segunda-feira, 23 de outubro

Antônio orienta Ramiro a procurar um matador que não tenha parentesco com eles. Graça expulsa Irene de sua casa. Marino recebe apoio dos colegas. Marino avisa a Lucinda que provará sua inocência. Emengarda ameaça aparecer em Nova Primavera, deixando Luigi preocupado. Caio fica chocado ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada de Antônio. Gladys concorda em fazer o ofício para a criação do curso noturno. Berenice descobre que Tadeu e Enzo plagiaram a Rainha Delícia, e desiste de fazer parte do site. Caio se abre com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava. Agatha avisa a Hélio que Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho.

Capítulo 146 - Terça-feira, 24 de outubro

Agatha lembra a Hélio que o combinado era o filho conquistar Petra para conseguir a sucessão. Hélio confessa a Agatha que se apaixonou por Petra. Emengarda exige dinheiro de Luigi. Anely descobre que Emengarda é mãe de Luigi. Marino decide investigar a ficha de Norberto, nome falso usado por Setembrino. Silvério informa a Caio e Jonatas o nome do filho de Agatha. Tadeu fica desesperado ao saber que Antônio pode ficar com suas terras, caso não pague a dívida que tem com o produtor rural. Hélio fica assustado ao ouvir Caio dizer a Ademir que pedirá ajuda a Rodrigo para encontrar seu irmão.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 25 de outubro

Aline aceita ser contadora do Naitendei, a pedido de Kelvin. Jonatas conta a Aline que ele e Caio têm outro irmão. Hélio diz a Agatha que não quer mais mentir. Nina ajuda a fazerem o retrato falado de Norberto. Berenice decide voltar a participar do Rainha Delícia. Anely fica sabendo pelo executivo do Hot Girl que ela perdeu a marca Rainha Delícia. Petra estranha quando Hélio faz questão de dizer que ela precisa acreditar em seu amor. Rodrigo orienta Aline para não aceitar nenhuma provocação durante a audiência contra Irene e Vinícius. Aline e Antônio se enfrentam.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 26 de outubro

Menah avisa a Gladys que a regional de ensino aprovou a implementação do curso noturno. Emengarda diz aos funcionários do bar que é uma parente distante da família La Selva. Setembrino informa a Ramiro que já encontrou o matador solicitado por Antônio. Emengarda chega na casa de Irene e Antônio. Nina pergunta a Mara por que não se separou de Elias para ficar com ela. Petra diz à terapeuta Marta que se lembrou da pessoa que abusou dela. A Juíza dá ganho de causa a Aline, deixando Irene e Antônio furiosos. Kelvin ouve quando Antônio dá ordens a Ramiro para o matador fazer um serviço.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 27 de outubro

Ramiro se nega a revelar para Kelvin a identidade de quem Antônio quer assassinar. Luigi apresenta Emengarda a Irene e Antônio, dizendo que a senhora é sua tia. Antônio convida Emengarda para se hospedar na mansão. Luigi é forçado a contar para Irene que Emengarda é sua mãe. Ramiro avisa a Antônio que o matador já chegou à cidade. Graça pede desculpas a Marino. Jurecê encara o matador, depois de ter uma visão.

Capítulo 150 - Sábado, 28 de outubro

Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.