Terra e Paixão: Por que Antônio expulsa Irene de casa?

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Antônio (Tony Ramos) toma uma atitude radical contra a esposa, Irene (Gloria Pires). Ele vai expulsá-la de casa sem pensar duas vezes após uma reviravolta na trama.

Nas cenas, de acordo com a coluna Telinha, do Jornal Extra, tudo começa quando Petra (Debora Ozório) diz que viu a mãe, Irene, matando Agatha (Eliane Giardini). Além disso, a jovem descobre que foi a mãe que mandou sabotar o carro da fazenda e causou a morte de Daniel (Johnny Massaro).

Com essa descoberta sobre a morte do irmão, Petra conta tudo para Caio (Cauã Reymond) e os dois decidem contar tudo para Antonio. Com isso, o fazendeiro expulsa Irene de casa ao descobrir que ela foi a responsável pela morte de Daniel.

Gloria Pires aparece só de biquíni

A atriz Gloria Pires elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 6, ao mostrar sua beleza impecável em um novo vídeo. A estrela apareceu apenas de biquíni no estilo tomara que caia enquanto renovava o bronzeado na área externa de sua mansão.

Nas imagens, ela ostentou seu corpo sarado ao posar em vários ângulos e caprichou nas poses para destacar sua beleza impecável. “Sábado em grande estilo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Musa do verão”, disse um seguidor. “Gata master”, escreveu outro. “Que linda”, afirmou mais um. “Que deusa”, escreveu outro.

Atualmente, a atriz interpreta a vilã Irene na novela Terra e Paixão, da Globo.

Recentemente, Gloria decidiu se pronunciar após receber críticas por aparecer dando um "selinho" em sua filha mais velha, a atriz e cantora Cleo. "As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso. Faço isso desde que eram bebês. É assim: quem gosta, beija, quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar [os comentários]", disse em entrevista ao jornal Extra.