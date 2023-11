Terra e Paixão: Irene tira a vida de rival em momento de desespero

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene mata grande rival para esconder um segredo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene (Gloria Pires) vai cometer um crime com suas próprias mãos. A vilã vai tirar a vida de um rival para esconder um dos seus grandes segredos na novela.

Na história, segundo o site Notícias da TV, Irene vai matar Sidney (Paulo Roque). Ele vai chantageá-la por saber que ela está envolvida com a morte de Daniel (Johnny Massaro), já que foi ela quem mandou sabotar o carro, e também de outros crimes. Porém, ela não vai ceder e resolve executá-lo.

Em um encontro deles, Irene surta e dá uma facada em Sidney, que morre na hora. Inclusive, ela mesma vai se livrar do corpo do rival. As cenas devem ir ao ar a partir de 30 de novembro.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para os dias 17 e 18 de novembro:

Capítulo 167 - Sexta-feira, 17 de novembro

O chá calmante que Agatha dá para Antônio faz efeito. Jussara aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anely e Luigi procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus capangas, depois de ser ameaçada pelo produtor.

Capítulo 168 - Sábado, 18 de novembro

Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas. Agatha flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família.