Terra e Paixão: Como será a vingança de Petra contra Dirceu?

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) vai executar o seu plano de vingança contra Dirceu (Eriberto Leão). Ela foi abusada por ele quando era criança e lembrou de tudo recentemente. Agora, ela une seus amigos para arrancar uma confissão dele e mandá-lo para a cadeia. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Petra chama Graça (Agatha Moreira), Flor (Leticia Laranja) e Anely (Tata Werneck) para tomar um banho de rio e deixa que Dirceu escute o seu plano. No dia combinado, ela vai com as amigas para o rio e usa um gravador escondido, mas se afasta de propósito para atrair Dirceu. Ele cai na armadilha e entra na água com a sobrinha.

Ele diz que a sobrinha adorava nadar com ele no rio e abraçá-lo embaixo d’água. Porém, ela rebate e diz que nunca gostou disso. Ele tenta se aproximar dela novamente, mas a jovem começa a chorar e chamá-lo de nojento. Dirceu debocha da atitude dela e Petra diz que lembra do que ele fazia com ela.

Então, Dirceu confessa que abusava de Petra na infância e que ela era a sua favorita. Com isso, a jovem começa a gritar e chama pelo delegado Marino (Leandro Lima), que aparece para fazer a prisão dele. Dirceu tenta afogar Petra no rio, mas ela o morde e o vilão foge dali. Marino vai atrás dele e consegue executar a prisão.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 20 a 23 de dezembro:

Capítulo 195 - Quarta-feira, 20 de dezembro

Caio e Aline conseguem despistar os capangas de Antônio. Dirceu assusta Petra ao entrar no quarto da sobrinha. Antônio ameaça demitir Ramiro se o capanga não descobrir o paradeiro de Aline. Dirceu tenta convencer Irene e Antônio de que Petra não está bem. Marino decide investigar Dirceu. Lucinda assume o cargo de presidenta da cooperativa. Caio deixa Aline no convento. Irene fica atônita ao concluir, em conversa com Marta, que Petra mudou após a chegada de Dirceu. Marino combina com Petra, Anely, Graça, Flor e Luigi como irão montar a armadilha para atrair Dirceu, usando a filha de Antônio como isca.

Capítulo 196 - Quinta-feira, 21 de dezembro

Marino orienta Petra sobre como atrair Dirceu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Dirceu se mostra ofendido quando Irene lhe pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Dirceu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sidney. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Petra atrai Dirceu para a beira do rio, e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 22 de dezembro

Dirceu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Dirceu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra orgulho de Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu. Flor discute com Ademir.

Capítulo 198 - Sábado, 23 de dezembro

Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Dirceu na cadeia. Menah pede Mara em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que sua intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kelvin critica as atitudes de Ramiro. Anely discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsá-lo da casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kelvin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio.