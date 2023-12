Terra e Paixão: resumo da novela de 18 a 23 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu

Capítulo 193 - Segunda-feira, 18 de dezembro

Natercinho se associa a Tadeu. Marta orienta Petra a descobrir se foi mesmo Dirceu quem fez mal a ela na infância. Andréa aceita Aline no convento. Luigi gosta da ideia de Anely de tirar proveito da fortuna de Natercinho. Lucinda aceita o cargo de presidenta da cooperativa. Graça se oferece para ajudar Petra a observar Dirceu. Petra evita que Dirceu aborde mais uma possível vítima. Antônio garante a Dirceu que irá acabar com seus inimigos.

Capítulo 194 - Terça-feira, 19 de dezembro

Petra evita ficar ao lado de Dirceu no casamento de Lucinda. Andrade segue o conselho de Gladys e decide ir ao casamento da ex-mulher. Kelvin e Ramiro chegam juntos ao casamento de Lucinda e Marino. Vinícius diz a Jurecê que admira o povo do indígena. Antônio comenta com Irene que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento. Anely e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu. Caio percebe que ele e Aline estão sendo seguidos pelos capangas de Antônio.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 20 de dezembro

Caio e Aline conseguem despistar os capangas de Antônio. Dirceu assusta Petra ao entrar no quarto da sobrinha. Antônio ameaça demitir Ramiro se o capanga não descobrir o paradeiro de Aline. Dirceu tenta convencer Irene e Antônio de que Petra não está bem. Marino decide investigar Dirceu. Lucinda assume o cargo de presidenta da cooperativa. Caio deixa Aline no convento. Irene fica atônita ao concluir, em conversa com Marta, que Petra mudou após a chegada de Dirceu. Marino combina com Petra, Anely, Graça, Flor e Luigi como irão montar a armadilha para atrair Dirceu, usando a filha de Antônio como isca.

Capítulo 196 - Quinta-feira, 21 de dezembro

Marino orienta Petra sobre como atrair Dirceu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Dirceu se mostra ofendido quando Irene lhe pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Dirceu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sidney. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Petra atrai Dirceu para a beira do rio, e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 22 de dezembro

Dirceu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Dirceu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra orgulho de Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu. Flor discute com Ademir.

Capítulo 198 - Sábado, 23 de dezembro

Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Dirceu na cadeia. Menah pede Mara em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que sua intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kelvin critica as atitudes de Ramiro. Anely discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsá-lo da casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kelvin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio.