Terra e Paixão: Antônio descobre o grande segredo de Petra e reage

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Hélio rompe a confiança de Petra e revela o grande segredo dela para toda a família

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Débora Ozório) vai ver o seu grande segredo ser descoberto pela família. Isso porque Hélio (Rafa Vitti) vai contar tudo o que sabe para o pai dela, Antônio (Tony Ramos).

Nas cenas, Petra teve um surto ao dirigir com Hélio ao seu lado e chegará abalada em casa. A família desconfia que Hélio possa ter feito algo com ela e decidem questioná-lo. Com isso, Hélio decide que é a hora de revelar a verdade e conta para Caio (Cauã Reymond) e Luigi (Rainer Cadete) que Petra foi vítima de abuso sexual na infância. Os dois ficam em choque com a revelação e contam o segredo para Antônio (Tony Ramos), que fica incrédulo com o que ouve.

Com isso, Antônio decide agir e questiona a filha sobre o que aconteceu. “Petra, já estou sabendo que alguém abusou de você quando era menina. Mas ainda quero saber quem é que fez isso. Fala, Petra… Quem foi?”, pergunta. Porém, Petra se sente pressionada e decide sair de casa. Ela vai se abrigar na casa de Agatha (Eliane Giardini).

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 5 a 9 de setembro:

Capítulo 104 - Terça-feira, 5 de setembro

Antônio pede a Luigi que avise a Irene sobre o estado de Petra. Aline não gosta quando Jonatas tenta colocá-la contra Caio. Odilon faz sucesso no desfile de Graça se apresentando como cantor, causando interesse no empresário de James Brum. Pressionado por Caio e Luigi, Hélio acaba revelando os traumas de Petra da infância. Luigi manda Hélio ficar longe de Petra. Antônio pergunta a Petra quem foi a pessoa que fez mal a ela quando criança.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 6 de setembro

Petra fica nervosa e aceita ser acolhida por Caio. Irene pede a Luigi que não desista de Petra. Jurecê avisa a Franco que ele não deve brincar com os sentimentos de Yandara. Caio pergunta a Antônio se a volta de Agatha mexeu com o pai. Anely conta a Luigi que Tadeu descobriu sua identidade secreta e ameaçou revelar para todos. Rodrigo deixa Marino nervoso ao avisar que o delegado será obrigado a investigar a morte de Daniel. Gladys aconselha Andrade a procurar ajuda. Silvério aceita ser o padrinho de Andrade no grupo de apoio. Gentil pede Jussara em namoro. Marino diz a Lucinda que deseja ser um homem melhor para merecer o amor dela. Marino promete a Caio que investigará a fundo o acidente que levou à morte de Daniel.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 7 de setembro

Jussara aceita o pedido de namoro de Gentil. Ramiro revela a Kelvin que precisa da companhia dele. Lucinda e Marino ficam juntos. Antônio escuta Irene prometer dinheiro a alguém pelo telefone. Irene fica furiosa ao tomar conhecimento por Agatha que Antônio está dando mesada à ex-mulher. Caio e Ademir vão até a delegacia, a pedido de Marino, para mais informações sobre os atentados que possam estar associados à morte de Daniel. Irene dá um pacote de dinheiro a um homem. Flor conta aos amigos do bar de Cândida que se casará com Ademir. Silvério diz a Irene que acha que Agatha pretende tirar dinheiro de Antônio. Anely flagra Petra e Hélio juntos.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 8 de setembro

Anely tira uma foto de Petra e Hélio e mostra a Luigi, que fica chocado. Antônio convida Agatha para sair. Luigi desmascara Petra e Hélio na frente de Antônio e Irene. Antônio pede a Luigi para não desistir de Petra e aconselha ao genro que faça uma viagem para dar um tempo. Lucinda permite que Andrade participe das reuniões de famílias na escola de Cristian. Jonatas chama Graça para jantar. Luigi convida Anely para viajar com ele para o Rio de Janeiro. Agatha recebe o colar que usou no casamento com Antônio, com um bilhete do ex-marido pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal. Marino prende Ernesto.

Capítulo 108 - Sábado, 9 de setembro

Caio pressiona Ernesto para contar quem foi a pessoa que mandou adulterar os freios do carro com o qual Daniel se acidentou. Ademir avisa a Antônio que acharam um suspeito de ter provocado a morte de Daniel. Antônio pede a Marino que faça tudo pra manter Ernesto preso até confessar o crime. Tadeu manda Enzo pro Rio de Janeiro para fiscalizar Anely. Yandara aceita namorar Franco oficialmente. Mara diz a Menah que pediu a separação para Elias. Hélio tira Agatha para dançar no bar. O advogado de Ernesto apresenta um alvará de soltura a Marino e pede ao delegado que liberte seu cliente. Antônio pergunta a Irene se foi ela a mandante do crime que matou Daniel.